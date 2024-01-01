Dünya Şarkı Sözleri
Abdullah İnal Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Abdullah İnal Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Geçmiş zaman gelecek o an
Bekle bekle nerde usandım
Kendimde yok olmuşum
Sayende savrulmuşum
Hâlim de kalmamış
Gitsem de hep peşimde
***
Kovalasa sende yoksa biter bende
Döndür beni, döndür bu dünyaya
Söndür beni, söndür bu sevdada
Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa
Unutmakta fayda bas tuzu yarama
***
Döndür beni, döndür bu dünyaya
Söndür beni, söndür bu sevdada
Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa
Unutmakta fayda bas tuzu yarama
***
Kendimde yok olmuşum
Sayende savrulmuşum
Hâlim de kalmamış
Gitsem de hep peşimde
***
Kovalasa sende yoksa biter bende
Döndür beni, döndür bu dünyaya
Söndür beni, söndür bu sevdada
Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa
Unutmakta fayda bas tuzu yarama
***
Döndür beni, döndür bu dünyaya
Söndür beni, söndür bu sevdada
Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa
Unutmakta fayda bas tuzu yarama
***
Sanma sakın bitmez bu zalimle
Ağlama hiç gülünecek haine
Bul başka yol çıkışı
Bekleme hiç yanmaz umut ışığı
***
Sanma sakın bitmez bu zalimle
Ağlama hiç gülünecek haine
Bul başka yol çıkışı
Bekleme hiç yanmaz umut ışığı
***
Döndür beni, döndür bu dünyaya
Söndür beni, söndür bu sevdada
Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa
Unutmakta fayda bas tuzu yarama
***
Döndür beni, döndür bu dünyaya
Söndür beni, söndür bu sevdada
Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa
Unutmakta fayda bas tuzu yarama