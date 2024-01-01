Abdullah İnal

Geçmiş zaman gelecek o an Bekle bekle nerde usandım Kendimde yok olmuşum Sayende savrulmuşum Hâlim de kalmamış Gitsem de hep peşimde *** Kovalasa sende yoksa biter bende Döndür beni, döndür bu dünyaya Söndür beni, söndür bu sevdada Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa Unutmakta fayda bas tuzu yarama *** Döndür beni, döndür bu dünyaya Söndür beni, söndür bu sevdada Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa Unutmakta fayda bas tuzu yarama *** Kendimde yok olmuşum Sayende savrulmuşum Hâlim de kalmamış Gitsem de hep peşimde *** Kovalasa sende yoksa biter bende Döndür beni, döndür bu dünyaya Söndür beni, söndür bu sevdada Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa Unutmakta fayda bas tuzu yarama *** Döndür beni, döndür bu dünyaya Söndür beni, söndür bu sevdada Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa Unutmakta fayda bas tuzu yarama *** Sanma sakın bitmez bu zalimle Ağlama hiç gülünecek haine Bul başka yol çıkışı Bekleme hiç yanmaz umut ışığı *** Sanma sakın bitmez bu zalimle Ağlama hiç gülünecek haine Bul başka yol çıkışı Bekleme hiç yanmaz umut ışığı *** Döndür beni, döndür bu dünyaya Söndür beni, söndür bu sevdada Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa Unutmakta fayda bas tuzu yarama *** Döndür beni, döndür bu dünyaya Söndür beni, söndür bu sevdada Aklım kalmaz dünde bugün olmazsa Unutmakta fayda bas tuzu yarama