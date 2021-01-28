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Abdullatif Efe

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En Çok Dinlenen Abdullatif Efe Şarkıları

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01

Nûr Suresi 34-35 (34. ila 35. ayetler)

Abdullatif Efe 06:07
02

Nahl Suresi 125-128 (125. ila 128. ayetler)

Abdullatif Efe 05:17
03

Kehf Suresi 45-49 (45. ila 49. ayetler)

Abdullatif Efe 07:29
04

Fatır Suresi 27-30 (27. ila 30. ayetler)

Abdullatif Efe 06:01
05

Cuma Suresi 9-11 (9. ila 11. ayetler)

Abdullatif Efe 04:22

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