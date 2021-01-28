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Abdussamed

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Abdussamed Şarkıları

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01

Şems Suresi Şems Suresi

Abdussamed 06:00
02

Rahmân Suresi Rahmân Suresi

Abdussamed 28:46
03

Nebe Suresi Nebe Suresi

Abdussamed 13:20
04

Mutaffifîn Suresi Mutaffifîn Suresi

Abdussamed 12:59
05

Mülk Suresi Mülk Suresi

Abdussamed 20:02

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