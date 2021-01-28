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Abdussamed
Abdussamed
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Abdussamed Şarkıları
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01
Şems Suresi
Şems Suresi
Abdussamed
06:00
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02
Rahmân Suresi
Rahmân Suresi
Abdussamed
28:46
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03
Nebe Suresi
Nebe Suresi
Abdussamed
13:20
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04
Mutaffifîn Suresi
Mutaffifîn Suresi
Abdussamed
12:59
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05
Mülk Suresi
Mülk Suresi
Abdussamed
20:02
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