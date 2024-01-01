Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum... Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum...

Boşver Üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum *** İnan, inan ki seni seviyorum İnan, inan ki seni seviyorum Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme *** Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim *** İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme

A Benim Selvi Boylum A benim selvi boylum Gül yüzlüm güneş gözlüm İsterim ki benim ol Senle geçsin bu ömrüm *** Dünyâ durmadan döner Her gün ömürden gider Şu kısacık hayâtta Olmasın elem keder *** Dudakların tebessüm Kalbin sevgiyle dolsun Sendeki tüm duygular Yalnızca benim olsun