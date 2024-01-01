Ayrılığın Yükünü Kaldıramayız ayriligin yukunu kaldiramayiz birbirimizden baska yar bulamayiz bizi boyle deliye ceviren aski zincire vursakta durduramayiz *** bensiz mutluluga kavusamazsin yuzlerce askin olsa avunamazsin tenindeki ciglik her yerden duyulur baskasiyla yerimi dolduramazsin *** benim saclarima karlari yagdiran seninde yuzune cizgiler doldurur tukenmez inanki asktir varolan ne yaptimsa beni birakmadi sevdan *** bosver uc gunluk dunyayi ben seninim sevgilim sevip sevilerek olelim bazen sicak bazen soguk ayrilmadan sensiz asla yasayamam *** bosver uc gunluk dunyayi ben seninim sevgilim sevip sevilerek olelim biraz dovus biraz baris ayrilmadan sensiz asla yasayamam

Boşuna Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna yazık oldu yazıma kışıma Ne yapsam bilmiyorum huyuna suyuna dayanamıyorum artık bu duruma *** Bu aşk beni ateşlere attı karşılığı küçük bir vedaydı Bu aşka her şey değer üzülsem ne fark eder gel *** Seviyorum seni ben gözünü kaşını özlüyorum içini dışını İçimi titretiyorsun salına salına aşığım o süt yanık kokuna