Bavulunu Valizini Alsam seni soksam içime Hani öyle sevesim geliyor Aşktan yanayım ama gözü karayım Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Allayıp pullayıp koluma takarım Ama kıskancım kafamada takarım Aşk bir hayat derler bizde Bu hayatın hepsini sana adarım Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Seveceksen tam sev beni Olacaksan benim ol Dönüşü olmaz iyi düşün Ölene dek sevgilim ol (Gel,gel,gel,gel) Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Niyetini fikrini söyle bilelim İstiyorsan seviyorsan Bavulunu valizini alda gidelim Kendine biraz güveniyorsan Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Niyetini fikrini söyle bilelim İstiyorsan seviyorsan Bavulunu valizini alda gidelim Kaderime ortak oluyorsan

Boşuna Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna yazık oldu yazıma kışıma Ne yapsam bilmiyorum huyuna suyuna dayanamıyorum artık bu duruma *** Bu aşk beni ateşlere attı karşılığı küçük bir vedaydı Bu aşka her şey değer üzülsem ne fark eder gel *** Seviyorum seni ben gözünü kaşını özlüyorum içini dışını İçimi titretiyorsun salına salına aşığım o süt yanık kokuna