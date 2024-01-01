Boşuna Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna yazık oldu yazıma kışıma Ne yapsam bilmiyorum huyuna suyuna dayanamıyorum artık bu duruma *** Bu aşk beni ateşlere attı karşılığı küçük bir vedaydı Bu aşka her şey değer üzülsem ne fark eder gel *** Seviyorum seni ben gözünü kaşını özlüyorum içini dışını İçimi titretiyorsun salına salına aşığım o süt yanık kokuna

Bavulunu Valizini Alsam seni soksam içime Hani öyle sevesim geliyor Aşktan yanayım ama gözü karayım Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Allayıp pullayıp koluma takarım Ama kıskancım kafamada takarım Aşk bir hayat derler bizde Bu hayatın hepsini sana adarım Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Seveceksen tam sev beni Olacaksan benim ol Dönüşü olmaz iyi düşün Ölene dek sevgilim ol (Gel,gel,gel,gel) Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Niyetini fikrini söyle bilelim İstiyorsan seviyorsan Bavulunu valizini alda gidelim Kendine biraz güveniyorsan Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Niyetini fikrini söyle bilelim İstiyorsan seviyorsan Bavulunu valizini alda gidelim Kaderime ortak oluyorsan