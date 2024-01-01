Aşktan Yana Şarkı Sözleri
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Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna
yazık oldu yazıma kışıma
Ne yapsam bilmiyorum huyuna suyuna
dayanamıyorum artık bu duruma
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Bu aşk beni ateşlere attı
karşılığı küçük bir vedaydı
Bu aşka her şey değer
üzülsem ne fark eder gel
***
Seviyorum seni ben gözünü kaşını
özlüyorum içini dışını
İçimi titretiyorsun salına salına
aşığım o süt yanık kokuna
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Alsam seni soksam içime
Hani öyle sevesim geliyor
Aşktan yanayım ama gözü karayım
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Allayıp pullayıp koluma takarım
Ama kıskancım kafamada takarım
Aşk bir hayat derler bizde
Bu hayatın hepsini sana adarım
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Seveceksen tam sev beni
Olacaksan benim ol
Dönüşü olmaz iyi düşün
Ölene dek sevgilim ol
(Gel,gel,gel,gel)
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Niyetini fikrini söyle bilelim
İstiyorsan seviyorsan
Bavulunu valizini alda gidelim
Kendine biraz güveniyorsan
Bilmem kulağına hoş mu geliyor
***
Niyetini fikrini söyle bilelim
İstiyorsan seviyorsan
Bavulunu valizini alda gidelim
Kaderime ortak oluyorsan
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ayriligin yukunu kaldiramayiz
birbirimizden baska yar bulamayiz
bizi boyle deliye ceviren aski
zincire vursakta durduramayiz
***
bensiz mutluluga kavusamazsin
yuzlerce askin olsa avunamazsin
tenindeki ciglik her yerden duyulur
baskasiyla yerimi dolduramazsin
***
benim saclarima karlari yagdiran
seninde yuzune cizgiler doldurur
tukenmez inanki asktir varolan
ne yaptimsa beni birakmadi sevdan
***
bosver uc gunluk dunyayi ben seninim
sevgilim sevip sevilerek olelim
bazen sicak bazen soguk ayrilmadan
sensiz asla yasayamam
***
bosver uc gunluk dunyayi ben seninim
sevgilim sevip sevilerek olelim
biraz dovus biraz baris ayrilmadan
sensiz asla yasayamam
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