Arada bir yazar mısın iki satır bile olsa hasretlik zor yazmak çile desem bile iki satır yazar mısın Arada bir yazar mısın iki satır bile olsa hasret çok zor yazmak çile desem bile iki satır yazar mısın Ben yazmazsam ne olur sen yaz iki satır bile olsa da yaz ayrılığa yüreğim dayanmaz hasret yaz çile yaz kader yaz Ben yazmazsam ne olur sen yaz iki satır bile olsa da yaz ayrılığa yüreğim dayanmaz hasret yaz çile yaz kader yaz