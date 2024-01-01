Her Yer Karanlık Şarkı Sözleri
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Hoşçakal diyen sözlerindi yıkımım
bir gece ansızın çekip gittin kadınım
sustum bütün acımla öylece kalakaldım
savruldum kahroldum o gidişinle yıkıldım
Bir taş koydun yüreğime karalı karalı
bu yürek sensiz yaralı yaralı
bir taş koydun yüreğime karalı karalı
bu gönül artık yaralı yaralı offf
Öyle sıradan değildi o hoşcakal deyişin
içime oturdu terk edip gidişin
kırıldım üzüldüm seni kalbime gömdüm
ben bunu hak etmedim bu sevgiyi öldürdün
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Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
***
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Bir gülüşün bile yeterdi bana
Ben geldim sana ama engeldi zaman
Kalbin buz gibi benden uzak
***
Anlattım derdimi bitiremedim
Ağladım ağladım hiç gülemedim
Son çare bu aşkımıza
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Her yer karanlık ama korkma sarıl bana
Sevgilim yazdığım son satır sana
Sarıl da artık bitsin bu hasret
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim
***
Kor gibi yaksan bile
Sar beni baştan yine
Su olup aksan bile
Sevgilim