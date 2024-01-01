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7/24 Dinle Aşktan Yana

Aşktan Yana Şarkı Sözleri

Abidin Aşktan Yana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Abidin Aşktan Yana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşktan Yana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Abidin

Abidin

Aşktan Yana

  • Seni Seviyorum

  • Zırzır

  • İki Satır

  • Penceremde Yağmurlar

  • Kavuşamadım

  • Boşuna

  • Son Sabah

  • Bavulunu Valizini

  • Ayrılığın Yükünü Kaldıramayız

  • Mor Perdeler

  • Kalmadı

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