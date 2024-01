Denedim inan herşeyi Tüm ümitlerim sendeydi Belki de tek arzum son çaremdin Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi? Of Sen de mutlu olamazsın Her şeyi silip atamazsın Of Gün gelir sen de bulamazsın Maziye dönüp beni ararsın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Denedim inan herşeyi Tüm ümitlerim sendeydi Belki de tek arzum son çaremdin Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi? Of Sen de mutlu olamazsın Her şeyi silip atamazsın Of Gün gelir sen de bulamazsın Maziye dönüp beni ararsın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın