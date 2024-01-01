Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Abidin
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Denedim inan herşeyi
Tüm ümitlerim sendeydi
Belki de tek arzum son çaremdin
Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi?
Of
Sen de mutlu olamazsın
Her şeyi silip atamazsın
Of
Gün gelir sen de bulamazsın
Maziye dönüp beni ararsın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Denedim inan herşeyi
Tüm ümitlerim sendeydi
Belki de tek arzum son çaremdin
Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi?
Of
Sen de mutlu olamazsın
Her şeyi silip atamazsın
Of
Gün gelir sen de bulamazsın
Maziye dönüp beni ararsın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
Zırzır zırzır ağlayacaksın
Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın
İnadının bedeli ağır olacak
Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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