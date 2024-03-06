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Acı Veriyor
ALBÜM

Acı Veriyor

Mert Demir

2024 1 Şarkı 03:13
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Acı Veriyor

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:13
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