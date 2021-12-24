Acilservis

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01
Yusuf Yusuf
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Yoksal-Çetin Güney
Besteci:
Orhan Yoksal
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02
Küçük Adam
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Söz yazarı:
Çetin Güney
Besteci:
Çetin Güney
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03
Gecenin Karanlığına
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ertan Kızıltan
Besteci:
Ertan Kızıltan
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04
Sende İste
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Orhan Yoksal-Ertan Kızıltan
Besteci:
Orhan Yoksal-Orhan Beyazıt
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05
Gel Bana
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Çetin Güney-Ertan Kızıltan
Besteci:
Çetin Güney-Ertan Kızıltan
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90'lar Türkçe Rock | Best of 90'lar
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