Acil Servis

Ben her zaman koştum durdum bakmadım arkama Dün bitti yarın uzak bu günü yaşar dünya Kimi alıngan kimi saldırgan Kimisi mutlu kimisi pişman Bir gün durup bir gün koşan Bir gün yapıp bir gün bozan Bazen yalan bazen dolan Ben her zaman koştum durdum bakmadım arkama Dün bitti yarın uzak bu günü yaşar dünya Kimi alıngan kimi saldırgan Kimisi mutlu kimisi pişman Bir gün yapıp bir gün bozan Bir gün durup bir gün koşan Bazen yalan bazen dolan Ben değişirsem dünya değişir Sen değişmezsen orada kalırsın Ben yol alırsam dünya yol alır Benimle gelmezsen yalnız kalırsın Kimi alıngan kimi saldırgan Kimisi mutlu kimisi pişman Bir gün yapıp bir gün bozan Bir gün durup bir gün koşan Bazen yalan her gün yalan