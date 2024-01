Acil Servis

Gecenin karanlığında Bir ona bir buna sarıldım Herkes bir yere takılmıştı Ben yine en başa dönüyordum Bıktım bu yolda koşmaktan Kupkuru kalabalıktan Her şey yine aynı baksana Çırpınıyorum işte bulanık suda Leş gibi bir akşamüstü Bütün insanlar uykuda gibi Sonsuza bakan bir nesil Hayattan bir şey beklemez gibi Gelen aynı giden aynı Tabiatlar benzeşir gibi Aç karına alışanlar En sorunsuz olanlar gibi Ben zevklerin tutsağı Yaşantıyla uyuşmaz gibiyim Bıktım bu yolda koşmaktan Kupkuru kalabalıktan Her şey yine aynı baksana Çıldırıyorum işte

Çarpıktır dişleri, fırçalamaz onları ama umurunda değil Daha on bir yaşında, tüm yükü sırtlamış ama farkında değil Ay dede görününce piyasasına düşer Karanlık sokaklarda ekmeğini arar Yusuf Yusuf, Yusuf Yusuf, Kimse senin farkında değil Yusuf Yusuf, Yusuf Yusuf, Bunlar senin umurunda değil Sakız satar bazen, bazen hırpalanır ama Yusuf gülümser Hava soğur bazen, bazen sırılsıklam, Yusuf yine gülümser Karanlık sokaklarda evine koşar O da ana kuzusu senin kadar, benim kadar

Aklım çok karışık Her şey boş şu anda Ne güzeldi çocukluğumuz Kirlenmemişken ruhumuz Karamsarlık diz boyu Uykusuz gecelerim Sokaklar hep karanlık Hep ayrılık, ayrılık Oysa şimdi bak Her şeyden vazgeçerek Sonsuza dek yalnız kalmak Ya da yaşamak sonsuzluğu Hiçbir şeye değmeyeceğini Anladım bu dünyanın Bırak sevgiler yaşasın Sevgiler saf kalsın

Bağırırken herkese İstiyorum diye Küstahça dinledin Gülücükler içinde Aklından geçenler Albümler ve karakterler Anlamsızdı senin için Görüşler ve fikirler Canına tak deyince Gecelerden bir gece Beni görmek istersen Gel bana Körelmiş duygularla Savrulurken yarınlara İstiyorsun her şeyi Hayvansal tavırlarla Takılıp kaldın işte Evvel zaman içinde Benimle tek başına Bir başlangıç iste Haber verme sakın Öylece apansızın Gece sabaha varmadan Gel bana

Anlat kendini, bence sen yapamazsın Göster kendini, ama sen anlamazsın Bilmedin, görmedin sen gerçeği, gerçeği bulamazsın Kendimden verdim her şeyi, fedakâr olamazsın Aşmaya çalış kendini biraz sıkıl, biraz toparlan Yaşamaya çalış bu boşlukta Hiç kimseye sırtını yaslamadan Sağlam bas yere, bence sen yapamazsın Kurtar kendini, ama sen anlamazsın Tutmadın verdiğim öğütleri, gerçeği bulamazsın Yaptım elimden geleni, farkına varamazsın Görmeye çalış gerçeği, biraz sıkıl, biraz toparlan Yaşamaya alış bu boşlukta, hiç kimseye sırtını yaslamadan Acizsin. Acizsin Anlamaktan Acizsin. Acizsin Yola Çıkmaktan Acizsin. Acizsin, Acizsin Acizsin. Bıkmazsın Tekrarlamaktan Boş ver her şeyi, çünkü sen anlamazsın Öldür kendini, yine de kaçamazsın Kahraman sandın hep kendini, sadece bir kuklasın Karıştırdım iplerini, oyuncak olamazsın Kurtar oradan kendini biraz sıkıl biraz toparlan Yaşamaya alış bu boşlukta, hiç kimseye sırtını yaslamadan

Karanlık içinde aydınlık paramparça Boş verdik gerçeğe, savrulduk sadece Sorumsuz bedenler zevklere köle olmuş Şarkılar değişmiş seks dolmuş her gece Çılgınca yaşarken kandırdık birbirimizi Sonunu görmeden güç verdik iblise Tükensin bu kâbus bitsin bizimle Artık dönüş yok geriye Haydi, yavaş dokun ve öldür bizi Haydi, yavaş dokun Karanlık içinde aydınlık paramparça Boş verdik gerçeğe, savrulduk sadece Tükensin bu kâbus bitsin bizimle Artık dönüş yok geriye

Ben her zaman koştum durdum bakmadım arkama Dün bitti yarın uzak bu günü yaşar dünya Kimi alıngan kimi saldırgan Kimisi mutlu kimisi pişman Bir gün durup bir gün koşan Bir gün yapıp bir gün bozan Bazen yalan bazen dolan Ben her zaman koştum durdum bakmadım arkama Dün bitti yarın uzak bu günü yaşar dünya Kimi alıngan kimi saldırgan Kimisi mutlu kimisi pişman Bir gün yapıp bir gün bozan Bir gün durup bir gün koşan Bazen yalan bazen dolan Ben değişirsem dünya değişir Sen değişmezsen orada kalırsın Ben yol alırsam dünya yol alır Benimle gelmezsen yalnız kalırsın Kimi alıngan kimi saldırgan Kimisi mutlu kimisi pişman Bir gün yapıp bir gün bozan Bir gün durup bir gün koşan Bazen yalan her gün yalan