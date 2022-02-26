İstedim Hep istedim Bu hislerim Karabatak Derinlere batmış taştan kalp Sesi çıkmaz Yapayalnız Akşamüstü hep genciz Gece gelir gemi batar Viranelerde sofralar kuruk çürük meyvelerle *** Aşkına bomba, çay çorba Başımızda krallar yolumuza tükürür Yakalayıp bi ucunu sal boşluğa Çözülmeye hasret düğümün *** Ne kralın tacı Ne kısa günün kazancı Garibin harcı Acının ilacı Acının ilacı *** Kim kimin Deli gözlerin Bu iklimin sonu mu var Zehir karışmış topraklar Mühür vurmuşlar kalbine *** "Olancası bir tutam can" Daha sık of, yarını yok Garibin başında rüzgar Halimizden yanan anlar *** Kaderime, kederime razıyım ederime Gönlünü duy, söyle dileğini Bahçemiz olsun dilimizi yutsun Bilen çözer elbet bir gün düğümleri *** Ne kralın tacı Ne kısa günün kazancı Garibin harcı Acının ilacı Acının ilacı *** Ne kralın tacı Ne kısa günün kazancı Garibin harcı Acının ilacı Acının ilacı