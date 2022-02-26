Acının İlacı Şarkı Sözleri
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İstedim
Hep istedim
Bu hislerim
Karabatak
Derinlere batmış taştan kalp
Sesi çıkmaz
Yapayalnız
Akşamüstü hep genciz
Gece gelir gemi batar
Viranelerde sofralar kuruk çürük meyvelerle
***
Aşkına bomba, çay çorba
Başımızda krallar yolumuza tükürür
Yakalayıp bi ucunu sal boşluğa
Çözülmeye hasret düğümün
***
Ne kralın tacı
Ne kısa günün kazancı
Garibin harcı
Acının ilacı
Acının ilacı
***
Kim kimin
Deli gözlerin
Bu iklimin sonu mu var
Zehir karışmış topraklar
Mühür vurmuşlar kalbine
***
"Olancası bir tutam can"
Daha sık of, yarını yok
Garibin başında rüzgar
Halimizden yanan anlar
***
Kaderime, kederime razıyım ederime
Gönlünü duy, söyle dileğini
Bahçemiz olsun dilimizi yutsun
Bilen çözer elbet bir gün düğümleri
***
Ne kralın tacı
Ne kısa günün kazancı
Garibin harcı
Acının ilacı
Acının ilacı
***
Ne kralın tacı
Ne kısa günün kazancı
Garibin harcı
Acının ilacı
Acının ilacı