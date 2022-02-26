Ne bulsam bana benzeyen Alkışladım, taşladım Var, bir bildiğim var Üstü yüz metre kar *** İzi kalıyor, birikiyor, her şey saklı Çirkinlikte güzele uçtu aklı Yan, derdine yan Bil kuşun kanadından *** Nasıl güzel üzülüyorum bazen gece bir vitrine bakar gibi *** Kalbimde fay hattım Ah benim hayatım Doldurdum, boşalttım Yine eksik kalıyor *** Kalbimde fay hattım Ah benim hayatım Ölçtüm, biçtim, tarttım Hiçbir yere sığmıyor *** Kimseyi kimseye zorlamadan Gönlün ayarıyla oynamadan Olsun dedim, olmadı Sen ve ben yandık tümden En çok zaman haklı *** İzi kalıyor, birikiyor, anılara gidiliyor Kendim çalar oynarım Yan, derdine yan Bil yerinde taşlardan *** Nasıl güzel üzülüyorum bazen süs çiçeği koklar gibi *** Kalbimde fay hattım Ah benim hayatım Doldurdum, boşalttım Yine eksik kalıyor *** Kalbimde fay hattım Ah benim hayatım Ölçtüm, biçtim, tarttım Hiçbir yere sığmıyor *** Kalbimde fay hattım, ah Doldurdum boşalttım Kalbimde fay hattım Ah benim hayatım *** Hiç bir yere sığmıyor Hiç bir yere sığmıyor Hiç bir yere sığmıyor