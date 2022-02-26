Ah Benim Hayatım Şarkı Sözleri
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Ne bulsam bana benzeyen
Alkışladım, taşladım
Var, bir bildiğim var
Üstü yüz metre kar
***
İzi kalıyor, birikiyor, her şey saklı
Çirkinlikte güzele uçtu aklı
Yan, derdine yan
Bil kuşun kanadından
***
Nasıl güzel üzülüyorum bazen gece bir vitrine bakar gibi
***
Kalbimde fay hattım
Ah benim hayatım
Doldurdum, boşalttım
Yine eksik kalıyor
***
Kalbimde fay hattım
Ah benim hayatım
Ölçtüm, biçtim, tarttım
Hiçbir yere sığmıyor
***
Kimseyi kimseye zorlamadan
Gönlün ayarıyla oynamadan
Olsun dedim, olmadı
Sen ve ben yandık tümden
En çok zaman haklı
***
İzi kalıyor, birikiyor, anılara gidiliyor
Kendim çalar oynarım
Yan, derdine yan
Bil yerinde taşlardan
***
Nasıl güzel üzülüyorum bazen süs çiçeği koklar gibi
***
Kalbimde fay hattım
Ah benim hayatım
Doldurdum, boşalttım
Yine eksik kalıyor
***
Kalbimde fay hattım
Ah benim hayatım
Ölçtüm, biçtim, tarttım
Hiçbir yere sığmıyor
***
Kalbimde fay hattım, ah
Doldurdum boşalttım
Kalbimde fay hattım
Ah benim hayatım
***
Hiç bir yere sığmıyor
Hiç bir yere sığmıyor
Hiç bir yere sığmıyor