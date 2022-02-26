Felek Şarkı Sözleri
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Bana fazla geleni kırptım
Katladım, çantaya koydum
Kapının önünde bıraktım
Bomba sandılar, üzgünüm
***
Tutulmayacak sözler verdim
Hepsi bana bekçi oldu
Bi' çift güzel laf etcektim
Geldin enseme patlattın
***
Dertler, dürterler
Dümeni kilitlerler
Koskoca okyanusta
Buzdağının dibinde
Ne işim var
Ne işim var
Ne işim var seninle felek
***
Dertler, dürterler
Dümeni kilitler
Koskoca okyanusta
Buzdağının dibinde
Ne işim var
Ne işim var
Ne işim var seninle felek
***
Alo kaptan derde devam
İşte dayımdayız geçen
Susuyoruz çölde sanki
Deveye binmiş gibiyim
İstanbul'da yaz öncesi
Başımıza taş yağmuru
Son lafımın az öncesi
Iskalandı çocukluğum
***
Dertler, dürterler
Dümeni kilitlerler
Koskoca okyanusta
Buzdağının dibinde
Ne işim var ne işim var
Ne işim var seninle felek
***
Dertler, dürterler
Dümeni kilitlerler
Koskoca okyanusta
Buzdağının dibinde
Ne işim var ne işim var
Ne işim var seninle felek
Ne işim var, ne işim var
Ne işim var seninle