Bana fazla geleni kırptım Katladım, çantaya koydum Kapının önünde bıraktım Bomba sandılar, üzgünüm *** Tutulmayacak sözler verdim Hepsi bana bekçi oldu Bi' çift güzel laf etcektim Geldin enseme patlattın *** Dertler, dürterler Dümeni kilitlerler Koskoca okyanusta Buzdağının dibinde Ne işim var Ne işim var Ne işim var seninle felek *** Dertler, dürterler Dümeni kilitler Koskoca okyanusta Buzdağının dibinde Ne işim var Ne işim var Ne işim var seninle felek *** Alo kaptan derde devam İşte dayımdayız geçen Susuyoruz çölde sanki Deveye binmiş gibiyim İstanbul'da yaz öncesi Başımıza taş yağmuru Son lafımın az öncesi Iskalandı çocukluğum *** Dertler, dürterler Dümeni kilitlerler Koskoca okyanusta Buzdağının dibinde Ne işim var ne işim var Ne işim var seninle felek *** Dertler, dürterler Dümeni kilitlerler Koskoca okyanusta Buzdağının dibinde Ne işim var ne işim var Ne işim var seninle felek Ne işim var, ne işim var Ne işim var seninle