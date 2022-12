Alevler içindeyim, alemler içinde Aşık olan çekiyor, hayat durmuyo acele Ben kendi yoluma bakarım, gel demiyorum Sen de gelme istemiyorum *** Ben toprağım sen su, çamur ediyosun O şöyledir bu böyledir, çok biliyosun Zor bilmeyen sandı kolay hiç terlemeden kazanılmış olan Çiğne at olası köpüğü üfle, dağılsın *** Sürer böyle, sürer, ses etmezsen eğer Dükkanda kafeste birbirinin üstüne üstüne öten zavallı kuşlar gibi *** İstemez de koşmaz at, yağmur çamur hikaye Gönlün yoksa gönlümde köşkler olur harabe Ölü çiçekler kururken ben de onlarla bekledim Sevda sandığın kuşlar oldu sineme taşlar Oldu sineme taşlar *** Kendime döndüm deli dediler Yerimde durdum da hadi dediler Neydi aklımı kanatsız kuşa çeviren Cevabı bulursan bana da haber ediver *** Güzele varmak için sürünüyorum Denge bulmak için heykel işler gibi çalış İğne deliğinden geçmek borç bana oğlum Sizin olsun goller ve kim kime çakmış *** Sürer böyle, sürer, ses etmezsen eğer Kameraya gülümseyin en güzel açınızdan Kime ne acınızdan? *** İstemez de koşmaz at, yağmur çamur hikaye Gönlün yoksa gönlümde köşkler olur harabe Ölü çiçekler kururken ben de onlarla bekledim Sevda sandığın kuşlar oldu sineme taşlar Oldu sineme taşlar