Hikaye Şarkı Sözleri
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Alevler içindeyim, alemler içinde
Aşık olan çekiyor, hayat durmuyo acele
Ben kendi yoluma bakarım, gel demiyorum
Sen de gelme istemiyorum
***
Ben toprağım sen su, çamur ediyosun
O şöyledir bu böyledir, çok biliyosun
Zor bilmeyen sandı kolay hiç terlemeden kazanılmış olan
Çiğne at olası köpüğü üfle, dağılsın
***
Sürer böyle, sürer, ses etmezsen eğer
Dükkanda kafeste birbirinin üstüne üstüne öten zavallı kuşlar gibi
***
İstemez de koşmaz at, yağmur çamur hikaye
Gönlün yoksa gönlümde köşkler olur harabe
Ölü çiçekler kururken ben de onlarla bekledim
Sevda sandığın kuşlar oldu sineme taşlar
Oldu sineme taşlar
***
Kendime döndüm deli dediler
Yerimde durdum da hadi dediler
Neydi aklımı kanatsız kuşa çeviren
Cevabı bulursan bana da haber ediver
***
Güzele varmak için sürünüyorum
Denge bulmak için heykel işler gibi çalış
İğne deliğinden geçmek borç bana oğlum
Sizin olsun goller ve kim kime çakmış
***
Sürer böyle, sürer, ses etmezsen eğer
Kameraya gülümseyin en güzel açınızdan
Kime ne acınızdan?
***
İstemez de koşmaz at, yağmur çamur hikaye
Gönlün yoksa gönlümde köşkler olur harabe
Ölü çiçekler kururken ben de onlarla bekledim
Sevda sandığın kuşlar oldu sineme taşlar
Oldu sineme taşlar