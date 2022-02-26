Yükünü bırak, yamacıma çömel Üstün başın yara bere, gülüşün özel Biz bizi iyi biliriz aynı yolda eskimişiz Suretimiz benzer Kiminin babası padişah, sorunu çözer Kiminin babası fotoğraftan gülümser Kimi gider uzaya öbürü bir odada Müebbet komada *** Her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti Sonra birden dank etti, dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya *** Ben dağıttım evini sen erittin beynimi (Koca yaşlı şişko dünya) Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri (Geri, geri geri geri) Ben dağıttım evini sen erittin beynimi (Koca yaşlı şişko dünya) Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri *** Açtım bazen ağzımı Çöp kutusu kapağı Sevdim kızdım delirdim Dikkatsizler piriydim Işıkları kapadım Sabaha geri saydım İnceden aydım İpte laf cambazları Cebinde cımbızları Ne söylesek varmıyor doğru adrese Onunkinden bana ne on ikiden vurmak şart değil Yeteriz biz bize *** Her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti Sonra birden dank etti, dünyayı anladım Aldım onu karşıma anlatmaya başladım Koca yaşlı şişko dünya Koca yaşlı şişko dünya *** Ben dağıttım evini sen erittin beynimi (Koca yaşlı şişko dünya) Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri (Geri, geri geri geri) Ben dağıttım evini sen erittin beynimi (Koca yaşlı şişko dünya) Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri (Geri, geri) Ben dağıttım evini sen erittin beynimi (Koca yaşlı şişko dünya) Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri