Koca Yaşlı Şişko Dünya Şarkı Sözleri
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Adamlar
Koca Yaşlı Şişko Dünya
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Yükünü bırak, yamacıma çömel
Üstün başın yara bere, gülüşün özel
Biz bizi iyi biliriz aynı yolda eskimişiz
Suretimiz benzer
Kiminin babası padişah, sorunu çözer
Kiminin babası fotoğraftan gülümser
Kimi gider uzaya öbürü bir odada
Müebbet komada
***
Her sabah yeni bir filme başladım
Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti
Sonra birden dank etti, dünyayı anladım
Aldım onu karşıma anlatmaya başladım
Koca yaşlı şişko dünya
Koca yaşlı şişko dünya
***
Ben dağıttım evini sen erittin beynimi
(Koca yaşlı şişko dünya)
Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri
(Geri, geri geri geri)
Ben dağıttım evini sen erittin beynimi
(Koca yaşlı şişko dünya)
Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri
***
Açtım bazen ağzımı
Çöp kutusu kapağı
Sevdim kızdım delirdim
Dikkatsizler piriydim
Işıkları kapadım
Sabaha geri saydım
İnceden aydım
İpte laf cambazları
Cebinde cımbızları
Ne söylesek varmıyor doğru adrese
Onunkinden bana ne on ikiden vurmak şart değil
Yeteriz biz bize
***
Her sabah yeni bir filme başladım
Farklı sonlar istesem de hep aynı finalle bitti
Sonra birden dank etti, dünyayı anladım
Aldım onu karşıma anlatmaya başladım
Koca yaşlı şişko dünya
Koca yaşlı şişko dünya
***
Ben dağıttım evini sen erittin beynimi
(Koca yaşlı şişko dünya)
Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri
(Geri, geri geri geri)
Ben dağıttım evini sen erittin beynimi
(Koca yaşlı şişko dünya)
Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri
(Geri, geri)
Ben dağıttım evini sen erittin beynimi
(Koca yaşlı şişko dünya)
Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri