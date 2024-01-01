Küçüğüm, daha çok küçüğüm Bu yüzden bütün hatalarım Öğünmem bu yüzden Bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem Küçüğüm, daha çok küçüğüm Bu yüzden bütün saçmalamam Yenilmem bu yüzden Bu yüzden kendime hâlâ güvensizliğim Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan, kocaman, rengârenk Geçici, oyuncak zaferler Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan, kocaman, rengârenk Geçici, oyuncak zaferler Küçüğüm, daha çok küçüğüm Bu yüzden sonsuz endişem Savunmam bu yüzden Bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan, kocaman, rengârenk Geçici, oyuncak zaferler Ne kadar az yol almışım Ne kadar az yolun başındaymışım meğer Elimde yalandan, kocaman, rengârenk Geçici, oyuncak zaferler