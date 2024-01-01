Bazı Aşklar Yarım Kalmalı Şarkı Sözleri
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Adamlar
Bazı Aşklar Yarım Kalmalı
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Küçüğüm, daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün hatalarım
Öğünmem bu yüzden
Bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem
Küçüğüm, daha çok küçüğüm
Bu yüzden bütün saçmalamam
Yenilmem bu yüzden
Bu yüzden kendime hâlâ güvensizliğim
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan, kocaman, rengârenk
Geçici, oyuncak zaferler
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan, kocaman, rengârenk
Geçici, oyuncak zaferler
Küçüğüm, daha çok küçüğüm
Bu yüzden sonsuz endişem
Savunmam bu yüzden
Bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan, kocaman, rengârenk
Geçici, oyuncak zaferler
Ne kadar az yol almışım
Ne kadar az yolun başındaymışım meğer
Elimde yalandan, kocaman, rengârenk
Geçici, oyuncak zaferler
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