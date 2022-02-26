Dalmışım saklayamıyorum Bi' beş yüz yıl atlayamıyorum Ağzını da bantlayamıyorum Maymunun koca karının kafamda *** Yol almışım oraya gelemiyorum Başımda kara bulutlar eğlenemiyorum Aşk, para, ölüm üçgeninde ömrüm Merak ettim fazlasını zorladım aklım ve gönlüm *** Tekrar tekrar yine bana mavi ekran Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan Tekrar tekrar yine bana hain düşman Derken çok yüklendim Tekrar pardon kendim *** Tekrar tekrar yine bana mavi ekran Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan Tekrar tekrar yine bana hain düşman Derken çok yüklendim Tekrar pardon kendim *** Bunca eziyet yedik nereye gitti Diyosun unutuyosun kendi meziyetini Aşk sıcak bir ruh Aramızda köprüdür ben bittim diyeni Tabuttan fırlatır, köpürtür nehirleri *** Taşırır dereleri takmaz faça maça Yekten ihtişam saçar Çölü cennet bahçesine çevirir Delilerin göz bebekleri ince kristal Yalnız bilenler görür ışığın rengini *** Tekrar tekrar yine bana mavi ekran Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan Tekrar tekrar yine bana hain düşman Derken çok yüklendim Tekrar pardon kendim *** Tekrar tekrar yine bana mavi ekran Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan Tekrar, tekrar hain düşman Derken çok yüklendim Tekrar pardon kendim *** Tekrar tekrar yine bana mavi ekran Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan Tekrar tekrar yine bana hain düşman Derken çok yüklendim Tekrar pardon kendim Tekrar pardon kendim