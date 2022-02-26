Mavi Ekran Şarkı Sözleri
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Dalmışım saklayamıyorum
Bi' beş yüz yıl atlayamıyorum
Ağzını da bantlayamıyorum
Maymunun koca karının kafamda
***
Yol almışım oraya gelemiyorum
Başımda kara bulutlar eğlenemiyorum
Aşk, para, ölüm üçgeninde ömrüm
Merak ettim fazlasını zorladım aklım ve gönlüm
***
Tekrar tekrar yine bana mavi ekran
Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan
Tekrar tekrar yine bana hain düşman
Derken çok yüklendim
Tekrar pardon kendim
***
Tekrar tekrar yine bana mavi ekran
Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan
Tekrar tekrar yine bana hain düşman
Derken çok yüklendim
Tekrar pardon kendim
***
Bunca eziyet yedik nereye gitti
Diyosun unutuyosun kendi meziyetini
Aşk sıcak bir ruh
Aramızda köprüdür ben bittim diyeni
Tabuttan fırlatır, köpürtür nehirleri
***
Taşırır dereleri takmaz faça maça
Yekten ihtişam saçar
Çölü cennet bahçesine çevirir
Delilerin göz bebekleri ince kristal
Yalnız bilenler görür ışığın rengini
***
Tekrar tekrar yine bana mavi ekran
Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan
Tekrar tekrar yine bana hain düşman
Derken çok yüklendim
Tekrar pardon kendim
***
Tekrar tekrar yine bana mavi ekran
Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan
Tekrar, tekrar hain düşman
Derken çok yüklendim
Tekrar pardon kendim
***
Tekrar tekrar yine bana mavi ekran
Tekrar tekrar yine bana kılıç kalkan
Tekrar tekrar yine bana hain düşman
Derken çok yüklendim
Tekrar pardon kendim
Tekrar pardon kendim