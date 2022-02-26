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Adamlar Orda Ortada Orda Ortada Ben, sen, o, bu, şu; yürüyoruz Her gün anbean dağılarak Hükümsüz, yönsüz, tertemiz Güneşin altında karararak *** Çiçekler, altınlar, tabancalar Mahallede kaldı çocuklar Camı kırdım top yok, başım ayaz Kokusu burnumda, o eski yaz O eski yaz *** Vakit dardı çözdüm Trenlerle gittim Gözüm kaydı sözümden caydım da *** Başı sonu çizdim, ortasından kestim Sağım solum karıştı sonunda Kaldım ortada Orda ortada Orda ortada Tüm Şarkıları