Orda Ortada Şarkı Sözleri
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Ben, sen, o, bu, şu; yürüyoruz
Her gün anbean dağılarak
Hükümsüz, yönsüz, tertemiz
Güneşin altında karararak
***
Çiçekler, altınlar, tabancalar
Mahallede kaldı çocuklar
Camı kırdım top yok, başım ayaz
Kokusu burnumda, o eski yaz
O eski yaz
***
Vakit dardı çözdüm
Trenlerle gittim
Gözüm kaydı sözümden caydım da
***
Başı sonu çizdim, ortasından kestim
Sağım solum karıştı sonunda
Kaldım ortada
Orda ortada
Orda ortada