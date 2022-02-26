Kafayı taktım çıkardım Uzak yakın dekor tuzak Savaş meydanında bir tutsak Uyu uyan unutsak *** Başımdan büyük dertlere yar oldum Biraz bildim az da uydurdum Rüyamın peşine taksi tuttum da Cüzdanımı unuttum *** Düne bugüne yarına baka baka vay Yüzümü gözümü iki çift sözümü Kirli sepeti dibi gibi bastırıp gizlemişim Sola diye sağa düzümü tersime Tam da başucuma saatli bombalar kurmuşum Rüyalarda buruşmuşum *** Gazı aldım hevaya uçtum Tek iğneyle belaya düştüm Saat kaç? zaman hiç, içim taş Işıkları kapatmıştım Kulelere tırmanmıştım Ordan size tükürmüştüm Sonra aşşağı inip durmuşken Niyeyse başım acık ıslaktı *** Rüzgar gibi kısraktı Kör bir eşeğe yanıktı Yerde yatan adam sokak lambasını Elini şıklatıp kapattı *** Bütün dünya uyumuştu Saat farkı falan yoktu Sanki yalana karnı toktu da Bi üfleyip acıkmıştı *** Düne bugüne yarına baka baka vay Yüzümü gözümü iki çift sözümü Kirli sepeti dibi gibi bastırıp gizlemişim Sola diye sağa düzümü tersime Tam da başucuma saatli bombalar kurmuşum Rüyalarda buruşmuşum