Yarının hayali bugüne yeter mi? İçimi sıkar, yoluma uzanır Dünden yaralarım yarına giderli *** Sarılırım birine, hatırlatır derine Küsmenin ne faydası var? Solup gidiyor bahar Güzelinden biriktir, öldüm derken diriltir Seven elbet sevilir; nefret işte nefret kadar *** Ve tekrar tekrar *** Sarılırım birine, hatırlatır derine Küsmenin ne faydası var? Solup gidiyor bahar Güzelinden biriktir, öldüm derken diriltir Seven elbet sevilir; nefret işte nefret kadar *** Kaza kaza bakınca derininde acı var Bilmeyince acıtan karıncanın belini Saldırganın halini anlayıp unutturan Herkesin birkaçı var kendisinden içeri *** Kaza kaza bakınca derininde acı var Bilmeyince acıtan karıncanın belini Saldırganın halini anlayıp unutturan Herkesin birkaçı var kendisinden içeri *** Gıybet çok, kıymeti yok Yarının hayali bugüne yeter mi? İçimi sıkar, yoluma uzanır Dünden yaralarım yarına giderli *** Sarılırım birine, hatırlatır derine Küsmenin ne faydası var? Solup gidiyor bahar Güzelinden biriktir, öldüm derken diriltir Seven elbet sevilir; nefret işte nefret kadar *** Kaza kaza bakınca derininde acı var Bilmeyince acıtan karıncanın belini Saldırganın halini anlayıp unutturan Herkesin birkaçı var kendisinden içeri *** Kaza kaza bakınca derininde acı var Bilmeyince acıtan karıncanın belini Saldırganın halini anlayıp unutturan Herkesin birkaçı var kendisinden içeri *** Kaza kaza bakınca derininde acı var Bilmeyince acıtan karıncanın belini Saldırganın halini anlayıp unutturan Herkesin birkaçı var kendisinden içeri