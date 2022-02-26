Sarılırım Birine Şarkı Sözleri
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Yarının hayali bugüne yeter mi?
İçimi sıkar, yoluma uzanır
Dünden yaralarım yarına giderli
***
Sarılırım birine, hatırlatır derine
Küsmenin ne faydası var?
Solup gidiyor bahar
Güzelinden biriktir, öldüm derken diriltir
Seven elbet sevilir; nefret işte nefret kadar
***
Ve tekrar tekrar
***
Sarılırım birine, hatırlatır derine
Küsmenin ne faydası var?
Solup gidiyor bahar
Güzelinden biriktir, öldüm derken diriltir
Seven elbet sevilir; nefret işte nefret kadar
***
Kaza kaza bakınca derininde acı var
Bilmeyince acıtan karıncanın belini
Saldırganın halini anlayıp unutturan
Herkesin birkaçı var kendisinden içeri
***
Kaza kaza bakınca derininde acı var
Bilmeyince acıtan karıncanın belini
Saldırganın halini anlayıp unutturan
Herkesin birkaçı var kendisinden içeri
***
Gıybet çok, kıymeti yok
Yarının hayali bugüne yeter mi?
İçimi sıkar, yoluma uzanır
Dünden yaralarım yarına giderli
***
Sarılırım birine, hatırlatır derine
Küsmenin ne faydası var?
Solup gidiyor bahar
Güzelinden biriktir, öldüm derken diriltir
Seven elbet sevilir; nefret işte nefret kadar
***
Kaza kaza bakınca derininde acı var
Bilmeyince acıtan karıncanın belini
Saldırganın halini anlayıp unutturan
Herkesin birkaçı var kendisinden içeri
***
Kaza kaza bakınca derininde acı var
Bilmeyince acıtan karıncanın belini
Saldırganın halini anlayıp unutturan
Herkesin birkaçı var kendisinden içeri
***
Kaza kaza bakınca derininde acı var
Bilmeyince acıtan karıncanın belini
Saldırganın halini anlayıp unutturan
Herkesin birkaçı var kendisinden içeri