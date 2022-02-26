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Adamlar Tın Tın Tın Tın Şehre yakışır fısıltılar, çöplükteki karartılar Kazalar, ışıltılar, kaldırımlar, evdekiler Kalkar gider vapurlar, hep bi bildik oyunlar Unutulmuş güzeller, eski kırık bardaklar *** Kaldırılmış yorganlar, zaferler vitrinlerde Doyanlar, kovalayanlar günlük taze paketlerde *** Beni bi atın sırtına atın Tın tın gidiyim Uzakta kendime yakın durup Durumlar neymiş bakiyim Tren rayları kadar sıkıldım Bilmem kaç yaşındayım Yarışın dışındayım *** Boş kovanlar, düş kuranlar, altın tahta oturanlar Alemi seyredenler, bitmeden kalkıp gidenler İmkansızı arayanlar, içip içip arayanlar Saçlarını tarayanlar, yarasını yamayanlar *** Bi yerler, acı biberler, pası gole çevirenler Yüz yüzeyken konuşanlar, herkesin gözü önünde *** Beni bi atın sırtına atın Tın tın gidiyim Uzakta kendime yakın durup Durumlar neymiş bakiyim Tren rayları kadar sıkıldım Bilmemkaç yaşındayım Yarışın dışındayım *** Beni bi atın sırtına atın Tın tın gidiyim Uzakta kendime yakın durup Durumlar neymiş bakiyim Tren rayları kadar sıkıldım Bilmemkaç yaşındayım Yarışın dışındayım Tüm Şarkıları