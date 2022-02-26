Tın Tın Şarkı Sözleri
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Şehre yakışır fısıltılar, çöplükteki karartılar
Kazalar, ışıltılar, kaldırımlar, evdekiler
Kalkar gider vapurlar, hep bi bildik oyunlar
Unutulmuş güzeller, eski kırık bardaklar
***
Kaldırılmış yorganlar, zaferler vitrinlerde
Doyanlar, kovalayanlar günlük taze paketlerde
***
Beni bi atın sırtına atın
Tın tın gidiyim
Uzakta kendime yakın durup
Durumlar neymiş bakiyim
Tren rayları kadar sıkıldım
Bilmem kaç yaşındayım
Yarışın dışındayım
***
Boş kovanlar, düş kuranlar, altın tahta oturanlar
Alemi seyredenler, bitmeden kalkıp gidenler
İmkansızı arayanlar, içip içip arayanlar
Saçlarını tarayanlar, yarasını yamayanlar
***
Bi yerler, acı biberler, pası gole çevirenler
Yüz yüzeyken konuşanlar, herkesin gözü önünde
***
Beni bi atın sırtına atın
Tın tın gidiyim
Uzakta kendime yakın durup
Durumlar neymiş bakiyim
Tren rayları kadar sıkıldım
Bilmemkaç yaşındayım
Yarışın dışındayım
***
Beni bi atın sırtına atın
Tın tın gidiyim
Uzakta kendime yakın durup
Durumlar neymiş bakiyim
Tren rayları kadar sıkıldım
Bilmemkaç yaşındayım
Yarışın dışındayım