Yanmış İçinden Şarkı Sözleri
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Akar zaman, yakar zaman
Kirli temiz eksik tamam
Yuvarlanıp yokuşlardan
Duraklarda duruyorum
***
Duyduğumu bağırmadan
Fazlasına sarılmadan
Gece gündüz arasında
Mekikleri dokuyorum
***
Yanmış içinden
Söylenmez, dile gelmez
Kuyunun dibinde
Çalar eski bir şarkı
Yanmış içinden
Merhemi yok, bulunmaz
Gizden gölgeden
Yürür yarası saklı
***
Elimdeki kartlar bunlar
Aynada gördüğüm kafam
Başka kafamdaki adamdan
Olsun, devam ediyorum