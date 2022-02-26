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Adamlar Yanmış İçinden Yanmış İçinden Akar zaman, yakar zaman Kirli temiz eksik tamam Yuvarlanıp yokuşlardan Duraklarda duruyorum *** Duyduğumu bağırmadan Fazlasına sarılmadan Gece gündüz arasında Mekikleri dokuyorum *** Yanmış içinden Söylenmez, dile gelmez Kuyunun dibinde Çalar eski bir şarkı Yanmış içinden Merhemi yok, bulunmaz Gizden gölgeden Yürür yarası saklı *** Elimdeki kartlar bunlar Aynada gördüğüm kafam Başka kafamdaki adamdan Olsun, devam ediyorum Tüm Şarkıları