Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum Neydim, n'oldum? İki kutup arasındа kaç yerimden vuruldum Bi açtım, bi soldum Gözünde, gezegeninde gençliğimi savurdum Yazdım, yazık oldum *** Yoruldum, yoruldum da Yorulup da yol buldum Yoruldum, yoruldum, yoruldum, yoruldum Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum *** İçim dışım çarpıştı Düşler gerçeğe bulaştı Önümde dikendi, taştı *** İçim, dışım çarpıştı Düşler gerçeğe bulaştı Önümde dikendi, taştı Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım *** Beş karış, dört duvar, üç kağıt İki yüz, tek yürek olmamaya yeminli Hepimizin eseri bu dünya, kesene bereket ben doydum yalana Bu kadar insan, hani tek bi tür Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bi kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını? Bi suyun akışını bile almış ezbere *** Beş karış, dört duvar, üç kağıt İki yüz, tek yürek olmamaya yeminli Hepimizin eseri bu dünya, kesene bereket ben doydum yalana Bu kadar insan, hani tek bi tür Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Şşşşş… *** İçim, dışım çarpıştı Düşler gerçeğe bulaştı Önümde dikendi, taştı Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım Düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka... Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım