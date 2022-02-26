Yoruldum Şarkı Sözleri
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Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum
Neydim, n'oldum?
İki kutup arasındа kaç yerimden vuruldum
Bi açtım, bi soldum
Gözünde, gezegeninde gençliğimi savurdum
Yazdım, yazık oldum
***
Yoruldum, yoruldum da
Yorulup da yol buldum
Yoruldum, yoruldum, yoruldum, yoruldum
Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum
***
İçim dışım çarpıştı
Düşler gerçeğe bulaştı
Önümde dikendi, taştı
***
İçim, dışım çarpıştı
Düşler gerçeğe bulaştı
Önümde dikendi, taştı
Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım
***
Beş karış, dört duvar, üç kağıt
İki yüz, tek yürek olmamaya yeminli
Hepimizin eseri bu dünya, kesene bereket ben doydum yalana
Bu kadar insan, hani tek bi tür
Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?
Bi kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını?
Bi suyun akışını bile almış ezbere
***
Beş karış, dört duvar, üç kağıt
İki yüz, tek yürek olmamaya yeminli
Hepimizin eseri bu dünya, kesene bereket ben doydum yalana
Bu kadar insan, hani tek bi tür
Oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?
Şşşşş…
***
İçim, dışım çarpıştı
Düşler gerçeğe bulaştı
Önümde dikendi, taştı
Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım
Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım
Düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka, düşe kalka...
Düşe kalka, toz toprağa azar azar karıştım