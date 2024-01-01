Dağlar Dağladı Beni Şarkı Sözleri
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Adana Türküleri
Dağlar Dağladı Beni
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Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana
Dağı boran olanın
Hali yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
Uyku girmez, uyku girmez gözüne
Gönlü viran olanın
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim, gitti yarim
Gelmedi yıl oldu, aylar bana