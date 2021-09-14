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7/24 Dinle Adana Türküleri

Adana Türküleri

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01

Şu Dere Aka Aka

Adana Türküleri 04:04
02

Çiftetelli

Adana Türküleri 02:59
03

Yenice Yolları Bükülür Gider

Adana Türküleri 04:19
04

Dağlar Dağladı Beni

Adana Türküleri 03:52
05

Ben de Gittim Bir Geyiğin Avına

Adana Türküleri 05:43

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