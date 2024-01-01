Yenice Yolları Bükülür Gider Şarkı Sözleri
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Adana Türküleri
Yenice Yolları Bükülür Gider
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Yenice yolları bükülür, gider
Yenice yolları bükülür, gider
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
Zülüf ak gerdana dökülür, gider
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Ömrü arkasından sökülür, gider
Ömrü arkasından sökülür, gider
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
Kırmızı gül olsan, har olamazsın
Azrail olsan da can alamazsın
Azrail olsan da can alamazsın
Dünyayı kalbura koysan elesen
Dünyayı kalbura koysan elesen
Sen de benim gibi yar bulamazsın
Sen de benim gibi yar bulamazsın