I’ve made up my mind – Kararımı verdim Don’t need to think it over – Bunu düşünmem gerek yok If I’m wrong, I am right – Eğer yanılıyorsam, o zaman haklıyım Don’t need to look no further – Daha fazla bakmanıza gerek yok This ain’t lust – Bu şehvet değil I know this is love – Bunun aşk olduğunu biliyorum *** But, if I tell the world – Ama, eğer dünyaya söylersem I’ll never say enough – Asla yeterince söylemeyeceğim ‘Cause it was not said to you – Çünkü sana söylediği değildi And that’s exactly what I need to do – Ve tam olarak yapmam gereken şey bu If I end up with you – Eğer seninle son bulursam *** Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep chasin’ pavements – Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi? Or would it be a waste – Yoksa israf olur mu Even if I knew my place? – Haddimi bilsem bile mi? Should I leave it there? – Orada mı bırakayım? Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep chasin’ pavements – Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi? *** I build myself up – Kendimi inşa ediyorum And fly around in circles – Ve bir daire içinde uçmak Waitin’ as my heart drops – Kalbim düştüğünde bekliyorum And my back begins to tingle – Ve sırtım karıncalanmaya başlar Finally, could this be it – Son olarak, bu olabilir mi *** Or, should I give up? – Yoksa vazgeçmeli miyim? Or should I just keep chasin’ pavements – Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi? Or would it be a waste – Yoksa israf olur mu Even if I knew my place? – Haddimi bilsem bile mi? Should I leave it there? – Orada mı bırakayım? *** Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep chasin’ pavements – Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi? *** Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep on chasin’ pavements – Yoksa sadece kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi? Or would it be a waste – Yoksa israf olur mu Even if I knew my place? – Haddimi bilsem bile mi? Should I leave it there? – Orada mı bırakayım? *** Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep on chasin’ pavements? – Ya da sadece takip kaldırımlar devam mı etmeliyim? Should I just keep on chasin’ pavements? – Kaldırımları kovalamaya devam edeyim mi? Oh-oh – Oh-oh *** Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep chasin’ pavements – Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi? Or would it be a waste – Yoksa israf olur mu Even if I knew my place? – Haddimi bilsem bile mi? Should I leave it there? – Orada mı bırakayım? *** Should I give up? – Vaz mı geçmeliyim? Or should I just keep chasin’ pavements – Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim Even if it leads nowhere? – Hiçbir yere gitmese bile mi?