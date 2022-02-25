Chasing Pavements Şarkı Sözleri
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I’ve made up my mind
– Kararımı verdim
Don’t need to think it over
– Bunu düşünmem gerek yok
If I’m wrong, I am right
– Eğer yanılıyorsam, o zaman haklıyım
Don’t need to look no further
– Daha fazla bakmanıza gerek yok
This ain’t lust
– Bu şehvet değil
I know this is love
– Bunun aşk olduğunu biliyorum
***
But, if I tell the world
– Ama, eğer dünyaya söylersem
I’ll never say enough
– Asla yeterince söylemeyeceğim
‘Cause it was not said to you
– Çünkü sana söylediği değildi
And that’s exactly what I need to do
– Ve tam olarak yapmam gereken şey bu
If I end up with you
– Eğer seninle son bulursam
***
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep chasin’ pavements
– Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?
Or would it be a waste
– Yoksa israf olur mu
Even if I knew my place?
– Haddimi bilsem bile mi?
Should I leave it there?
– Orada mı bırakayım?
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep chasin’ pavements
– Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?
***
I build myself up
– Kendimi inşa ediyorum
And fly around in circles
– Ve bir daire içinde uçmak
Waitin’ as my heart drops
– Kalbim düştüğünde bekliyorum
And my back begins to tingle
– Ve sırtım karıncalanmaya başlar
Finally, could this be it
– Son olarak, bu olabilir mi
***
Or, should I give up?
– Yoksa vazgeçmeli miyim?
Or should I just keep chasin’ pavements
– Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?
Or would it be a waste
– Yoksa israf olur mu
Even if I knew my place?
– Haddimi bilsem bile mi?
Should I leave it there?
– Orada mı bırakayım?
***
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep chasin’ pavements
– Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?
***
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep on chasin’ pavements
– Yoksa sadece kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?
Or would it be a waste
– Yoksa israf olur mu
Even if I knew my place?
– Haddimi bilsem bile mi?
Should I leave it there?
– Orada mı bırakayım?
***
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep on chasin’ pavements?
– Ya da sadece takip kaldırımlar devam mı etmeliyim?
Should I just keep on chasin’ pavements?
– Kaldırımları kovalamaya devam edeyim mi?
Oh-oh
– Oh-oh
***
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep chasin’ pavements
– Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?
Or would it be a waste
– Yoksa israf olur mu
Even if I knew my place?
– Haddimi bilsem bile mi?
Should I leave it there?
– Orada mı bırakayım?
***
Should I give up?
– Vaz mı geçmeliyim?
Or should I just keep chasin’ pavements
– Yoksa kaldırımları kovalamaya devam etmeli miyim
Even if it leads nowhere?
– Hiçbir yere gitmese bile mi?