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Adele
Adele
En Çok Dinlenen Adele Şarkıları
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01
Someone Like You
Adele
04:48
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02
Someone Like You Remix
Adele
05:06
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03
Set Fire To The Rain
Adele
04:02
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04
Send My Love To Your New Lover
Adele
03:44
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05
Rolling İn The Deep
Adele
03:50
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