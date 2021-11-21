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7/24 Dinle Adele
Adele

Adele

En Çok Dinlenen Adele Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Someone Like You

Adele 04:48
02

Someone Like You Remix

Adele 05:06
03

Set Fire To The Rain

Adele 04:02
04

Send My Love To Your New Lover

Adele 03:44
05

Rolling İn The Deep

Adele 03:50

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