There's a fire starting in my heart, -Yüreğimde yanmaya başlayan bir yangın var Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark. -Tutuşup beni karanlıktan çıkarıyor Finally I can see you crystal clear -Nihayet seni kristal gibi görebiliyorum Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. -Durma harca beni, uzanıp yatıyor olacağım *** See how I'll leave, with every piece of you -Gör bakalım her bir parçandan nasıl ayrılacağım Don't underestimate the things that I will do. -Yapacaklarımı hiç küçümseme *** There's a fire starting in my heart, -Yüreğimde yanmaya başlayan bir yangın var Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark. -Tutuşup beni karanlıktan çıkarıyor *** The scars of your love, remind me of us -Kalbimdeki yaralar bana ikimizi hatırlatıyor They keep me thinking that we almost had it all -Neredeyse başaracağımızı düşündürüyor The scars of your love, they leave me breathless -Kalbimdeki yaralar beni nefessiz bırakıyor I can't help feeling -Başaracağımıza inanmaktan We could have had it all -Kendimi alamıyorum Rolling in the deep -Dipte yuvarlanıyoruz You had my heart inside your hand -Kalbimi avucunun içine aldın And you played it -ve onu harcamak için To the beat onunla oynadın *** Baby I have no story to be told -Anlatacak bir hikayem yok bebeğim But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn, -Ama senden bir tane duydum ve seni kızdıracağım Think of me in the depths of your despair -Çaresizliğinin içinde beni bir düşün Making a home down there as mine sure won't be shared Oraya benim için bir yuva kur, senin giremeyeceğin *** There's a fire starting in my heart, -Yüreğimde yanmaya başlayan bir yangın var Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark. -Tutuşup beni karanlıktan çıkarıyor *** The scars of your love, remind me of us -Kalbimdeki yaralar bana ikimizi hatırlatıyor They keep me thinking that we almost had it all -Neredeyse başaracağımızı düşündürüyor The scars of your love, they leave me breathless -Kalbimdeki yaralar beni nefessiz bırakıyor I can't help feeling -Başaracağımıza inanmaktan We could have had it all -Kendimi alamıyorum Rolling in the deep -Dipte yuvarlanıyoruz You had my heart inside your hand -Kalbimi avucunun içine aldın And you played it -ve onu harcamak için To the beat -onunla oynadın *** We could have had it all -Hepsi bizim olabilirdi Rolling in the deep -Dipte yuvarlanıyoruz You had my heart inside your hand -Kalbimi avucunun içine aldın But you played it -Ama onunla oynadın With a beating -yok edercesine *** Throw your soul through every open door -Ruhunu tüm açık kapılardan dışarı attım Count your blessings to find what you look for -Ne aradığını bulmak için dileklerini saydım Turn my sorrow into treasured gold -Acılarımı değerli altınlara dönüştürdüm You pay me back in kind and reap just what you sow -Bana karşı yaptıklarını ektiklerini biçerek ödedin *** We could have had it all -Hepsi bizim olabilirdi We could have had it all -Hepsi bizim olabilirdi We could have had it all -Hepsi bizim olabilirdi Rolling in the deep -Dipte yuvarlanıyoruz You had my heart inside your hand -Kalbimi avucunun içine aldın But you played it -Ama onunla oynadın With a beating -yok edercesine *** We could have had it all -Hepsi bizim olabilirdi Rolling in the deep -Dipte yuvarlanıyoruz You had my heart inside your hand -Kalbimi avucunun içine aldın But you played it -Ama onunla oynadın You played it -Ama onunla oynadın You played it to the beat -Ama onunla oynadın yok edercesine