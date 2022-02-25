Hello (Remix) Şarkı Sözleri
Adele Hello (Remix) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adele Hello (Remix) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hello (Remix) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hello, it’s me
-Merhaba, benim
I was wondering if after all these years
-Bunca yıldan sonra merek ediyordum
You’d like to meet, to go over everthing
-Her şeyi tekrar gözden geçirmek için buluşmak ister miydin?
They say that time’s supposed to heal ya
-Zamanın seni iyileştirmesi gerektiğini söylüyorlar
But I ain’t done much healing
-Ama ben pek iyileşmedim
***
Hello, can you hear me?
-Merhaba beni duyabiliyor musun
I’m in California dreaming about who we used to be
-Hiç gerçekleşmeyecek bir hayalin içinde kim olduğumuzu düşlüyorum,
When we were younger and free
-Biz daha genç ve özgürken
I’ve forgotten how I’ve forgotten how it felt
-Unuttum, nasıl hissettimi unuttum
Before the world fell at our feet
-Dünya ayaklarımızın altından kaymadan önce
There’s such a difference between us
-Aramızda öyle çok fark var ki
And a million miles
-Ve bir milyon mil
***
Hello from the other side
-Diğer taraftan merhaba
I must’ve called a thousand times
-Binlerce kez aramış olmalıyım
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
-"Üzgünüm, yaptığım her şey için" diyebilmek için
But when I call you never seem to be home
-Ama seni aradığım hiçbir zaman evde değildin
***
Hello from the outside
-Dışarıdan merhaba
At least I can say that I’ve tried to tell you
-En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim
I’m sorry, for breaking your heart
-Kalbini kırdığım için üzgünüm
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
-Ama önemi yok, açıkçası belli ki seni daha fazla üzmüyor
***
Hello, how are you?
-Merhaba nasılsın
It’s so typical of me to talk about myself
-Kendimden bahsetmem çok sıradan
I’m sorry, I hope that you’re well
-Üzgünüm, iyi olduğunu umuyorum
Did you ever make it out of that town
Where nothing ever happened?
-Hiçbir şeyin olmadığı kasabadan hiç ayrılabildin mi?
It’s no secret
-Bu bir sır değil
That the both of us are running out of time
-İkimiz için de zaman tükeniyor
***
Hello from the other side
-Diğer taraftan merhaba
I must’ve called a thousand times
-Binlerce kez aramış olmalıyım
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
-"Üzgünüm, yaptığım her şey için" diyebilmek için
But when I call you never seem to be home
-Ama seni aradığım hiçbir zaman evde değildin
***
Hello from the outside
-Dışarıdan merhaba
At least I can say that I’ve tried to tell you
-En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim
I’m sorry, for breaking your heart
-Kalbini kırdığım için üzgünüm
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
-Ama önemi yok, açıkçası seni daha fazla üzmüyor
***
Ohh, anymore
-Ohh, artık
Ohh, anymore
-Ohh, artık
Ohh, anymore
-Ohh, artık
Anymore
-Artık
***
Hello from the other side
-Diğer taraftan merhaba
I must’ve called a thousand times
-Binlerce kez aramış olmalıyım
To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done
-"Üzgünüm, yaptığım her şey için" diyebilmek için
But when I call you never seem to be home
-Ama seni aradığım hiçbir zaman evde değildin
***
Hello from the outside
-Dışarıdan merhaba
At least I can say that I’ve tried to tell you
-En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim
I’m sorry, for breaking your heart
-Kalbini kırdığım için üzgünüm
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
-Ama önemi yok, açıkçası seni daha fazla üzmüyor