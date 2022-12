Hello, it’s me -Merhaba, benim I was wondering if after all these years -Bunca yıldan sonra merek ediyordum You’d like to meet, to go over everthing -Her şeyi tekrar gözden geçirmek için buluşmak ister miydin? They say that time’s supposed to heal ya -Zamanın seni iyileştirmesi gerektiğini söylüyorlar But I ain’t done much healing -Ama ben pek iyileşmedim *** Hello, can you hear me? -Merhaba beni duyabiliyor musun I’m in California dreaming about who we used to be -Hiç gerçekleşmeyecek bir hayalin içinde kim olduğumuzu düşlüyorum, When we were younger and free -Biz daha genç ve özgürken I’ve forgotten how I’ve forgotten how it felt -Unuttum, nasıl hissettimi unuttum Before the world fell at our feet -Dünya ayaklarımızın altından kaymadan önce There’s such a difference between us -Aramızda öyle çok fark var ki And a million miles -Ve bir milyon mil *** Hello from the other side -Diğer taraftan merhaba I must’ve called a thousand times -Binlerce kez aramış olmalıyım To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done -"Üzgünüm, yaptığım her şey için" diyebilmek için But when I call you never seem to be home -Ama seni aradığım hiçbir zaman evde değildin *** Hello from the outside -Dışarıdan merhaba At least I can say that I’ve tried to tell you -En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim I’m sorry, for breaking your heart -Kalbini kırdığım için üzgünüm But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore -Ama önemi yok, açıkçası belli ki seni daha fazla üzmüyor *** Hello, how are you? -Merhaba nasılsın It’s so typical of me to talk about myself -Kendimden bahsetmem çok sıradan I’m sorry, I hope that you’re well -Üzgünüm, iyi olduğunu umuyorum Did you ever make it out of that town Where nothing ever happened? -Hiçbir şeyin olmadığı kasabadan hiç ayrılabildin mi? It’s no secret -Bu bir sır değil That the both of us are running out of time -İkimiz için de zaman tükeniyor *** Hello from the other side -Diğer taraftan merhaba I must’ve called a thousand times -Binlerce kez aramış olmalıyım To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done -"Üzgünüm, yaptığım her şey için" diyebilmek için But when I call you never seem to be home -Ama seni aradığım hiçbir zaman evde değildin *** Hello from the outside -Dışarıdan merhaba At least I can say that I’ve tried to tell you -En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim I’m sorry, for breaking your heart -Kalbini kırdığım için üzgünüm But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore -Ama önemi yok, açıkçası seni daha fazla üzmüyor *** Ohh, anymore -Ohh, artık Ohh, anymore -Ohh, artık Ohh, anymore -Ohh, artık Anymore -Artık *** Hello from the other side -Diğer taraftan merhaba I must’ve called a thousand times -Binlerce kez aramış olmalıyım To tell you I’m sorry, for everything that I’ve done -"Üzgünüm, yaptığım her şey için" diyebilmek için But when I call you never seem to be home -Ama seni aradığım hiçbir zaman evde değildin *** Hello from the outside -Dışarıdan merhaba At least I can say that I’ve tried to tell you -En azından söyleyebilirim ki sana söylemeyi denedim I’m sorry, for breaking your heart -Kalbini kırdığım için üzgünüm But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore -Ama önemi yok, açıkçası seni daha fazla üzmüyor