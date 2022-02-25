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7/24 Dinle Adele

Rolling In The Deep Şarkı Sözleri

Adele Rolling In The Deep şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adele Rolling In The Deep şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rolling In The Deep sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Adele

Adele

Rolling In The Deep

  • Rolling In The Deep
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