Rolling In The Deep Şarkı Sözleri
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Adele
Rolling In The Deep
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There's a fire starting in my heart,
-Yüreğimde yanmaya başlayan bir yangın var
Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark.
-Tutuşup beni karanlıktan çıkarıyor
Finally I can see you crystal clear
-Nihayet seni kristal gibi görebiliyorum
Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
-Durma harca beni, uzanıp yatıyor olacağım
***
See how I'll leave, with every piece of you
-Gör bakalım her bir parçandan nasıl ayrılacağım
Don't underestimate the things that I will do.
-Yapacaklarımı hiç küçümseme
***
There's a fire starting in my heart,
-Yüreğimde yanmaya başlayan bir yangın var
Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark.
-Tutuşup beni karanlıktan çıkarıyor
***
The scars of your love, remind me of us
-Kalbimdeki yaralar bana ikimizi hatırlatıyor
They keep me thinking that we almost had it all
-Neredeyse başaracağımızı düşündürüyor
The scars of your love, they leave me breathless
-Kalbimdeki yaralar beni nefessiz bırakıyor
I can't help feeling
-Başaracağımıza inanmaktan
We could have had it all
-Kendimi alamıyorum
Rolling in the deep
-Dipte yuvarlanıyoruz
You had my heart inside your hand
-Kalbimi avucunun içine aldın
And you played it
-ve onu harcamak için
To the beat
-onunla oynadın
***
Baby I have no story to be told
-Anlatacak bir hikayem yok bebeğim
But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn,
-Ama senden bir tane duydum ve seni kızdıracağım
Think of me in the depths of your despair
-Çaresizliğinin içinde beni bir düşün
Making a home down there as mine sure won't be shared
-Oraya benim için bir yuva kur, senin giremeyeceğin
***
There's a fire starting in my heart,
-Yüreğimde yanmaya başlayan bir yangın var
Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark.
-Tutuşup beni karanlıktan çıkarıyor
***
The scars of your love, remind me of us
-Kalbimdeki yaralar bana ikimizi hatırlatıyor
They keep me thinking that we almost had it all
-Neredeyse başaracağımızı düşündürüyor
The scars of your love, they leave me breathless
-Kalbimdeki yaralar beni nefessiz bırakıyor
I can't help feeling
-Başaracağımıza inanmaktan
We could have had it all
-Kendimi alamıyorum
Rolling in the deep
-Dipte yuvarlanıyoruz
You had my heart inside your hand
-Kalbimi avucunun içine aldın
And you played it
-ve onu harcamak için
To the beat
-onunla oynadın
***
We could have had it all
-Hepsi bizim olabilirdi
Rolling in the deep
-Dipte yuvarlanıyoruz
You had my heart inside your hand
-Kalbimi avucunun içine aldın
But you played it
-Ama onunla oynadın
With a beating
-yok edercesine
***
Throw your soul through every open door
-Ruhunu tüm açık kapılardan dışarı attım
Count your blessings to find what you look for
-Ne aradığını bulmak için dileklerini saydım
Turn my sorrow into treasured gold
-Acılarımı değerli altınlara dönüştürdüm
You pay me back in kind and reap just what you sow
-Bana karşı yaptıklarını ektiklerini biçerek ödedin
***
We could have had it all
-Hepsi bizim olabilirdi
We could have had it all
-Hepsi bizim olabilirdi
We could have had it all
-Hepsi bizim olabilirdi
Rolling in the deep
-Dipte yuvarlanıyoruz
You had my heart inside your hand
-Kalbimi avucunun içine aldın
But you played it
-Ama onunla oynadın
With a beating
-yok edercesine
***
We could have had it all
-Hepsi bizim olabilirdi
Rolling in the deep
-Dipte yuvarlanıyoruz
You had my heart inside your hand
-Kalbimi avucunun içine aldın
But you played it
-Ama onunla oynadın
You played it
-Ama onunla oynadın
You played it to the beat
-Ama onunla oynadın yok edercesine