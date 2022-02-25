Just the guitar? Okay, cool…
– Sadece gitar mı? Tamam, güzel…
***
This was all you, none of it me
– Hepsi sendin, hiçbiri ben değildim.
You put your hands on, on my body and told me
– Ellerini vücudumun üzerine koydun ve bana söyledin.
Mmm, told me you were ready
– Bana hazır olduğunu söyledi.
For the big one, for the big jump
– Büyük olan için, büyük atlama için
I’d be your last love, everlasting, you and me
– Son aşkın olurdum, sonsuz, sen ve ben
Mmm, that was what you told me
– Bana söylediğin buydu.
***
I’m giving you up
– Sana bırakıyorum
I’ve forgiven it all
– Hepsini affettim
You set me free…
– Beni serbest bıraktın…
***
Send my love to your new lover
– Yeni sevgiline sevgilerimi ilet
Treat her better
– Ona daha iyi davran
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
Send my love to your new lover
– Yeni sevgiline sevgilerimi ilet
Treat her better
– Ona daha iyi davran
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more…
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz…
***
I was too strong, you were trembling
– Çok güçlüydüm, titriyordun.
You couldn’t handle the hot heat rising (rising)
– Yükselen sıcak sıcağı kaldıramadın (yükseliyor)
Mmm, baby, I’m still rising
– Bebeğim, hala yükseliyorum.
I was running, you were walking
– Ben koşuyordum, sen yürüyordun.
You couldn’t keep up, you were falling down (down)
– Ayak uyduramadın, düşüyordun (aşağı)
Mmm, there’s only one way down
– Aşağı inmenin tek bir yolu var.
***
I’m giving you up
– Sana bırakıyorum
I’ve forgiven it all
– Hepsini affettim
You set me free, oh…
– Beni serbest bıraktın, oh…
***
Send my love to your new lover
– Yeni sevgiline sevgilerimi ilet
Treat her better
– Ona daha iyi davran
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
Send my love to your new lover
– Yeni sevgiline sevgilerimi ilet
Treat her better
– Ona daha iyi davran
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
***
If you’re ready, if you’re ready
– Hazırsan, hazırsan
If you’re ready, I am ready
– Sen hazırsan, ben hazırım.
If you’re ready, if you’re ready
– Hazırsan, hazırsan
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
***
No, we ain’t kids no more…
– Hayır, artık çocuk değiliz…
***
I’m giving you up
– Sana bırakıyorum
I’ve forgiven it all
– Hepsini affettim
You set me free…
– Beni serbest bıraktın…
***
Send my love to your new lover
– Yeni sevgiline sevgilerimi ilet
Treat her better
– Ona daha iyi davran
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
Send my love to your new lover
– Yeni sevgiline sevgilerimi ilet
Treat her better
– Ona daha iyi davran
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
***
If you’re ready, if you’re ready
– Hazırsan, hazırsan
(Send my love to your new lover)
– (Yeni sevgiline sevgilerimi ilet)
If you’re ready, are you ready?
– Eğer hazırsan, hazır mısınız?
(Treat her better)
– (Ona daha iyi davran)
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz.
***
If you’re ready, if you’re ready
– Hazırsan, hazırsan
(Send my love to your new lover)
– (Yeni sevgiline sevgilerimi ilet)
If you’re ready, are you ready?
– Eğer hazırsan, hazır mısınız?
(Treat her better)
– (Ona daha iyi davran)
We’ve gotta let go of all of our ghosts
– Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız.
We both know we ain’t kids no more…
– İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz…