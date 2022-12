Just the guitar? Okay, cool… – Sadece gitar mı? Tamam, güzel… *** This was all you, none of it me – Hepsi sendin, hiçbiri ben değildim. You put your hands on, on my body and told me – Ellerini vücudumun üzerine koydun ve bana söyledin. Mmm, told me you were ready – Bana hazır olduğunu söyledi. For the big one, for the big jump – Büyük olan için, büyük atlama için I’d be your last love, everlasting, you and me – Son aşkın olurdum, sonsuz, sen ve ben Mmm, that was what you told me – Bana söylediğin buydu. *** I’m giving you up – Sana bırakıyorum I’ve forgiven it all – Hepsini affettim You set me free… – Beni serbest bıraktın… *** Send my love to your new lover – Yeni sevgiline sevgilerimi ilet Treat her better – Ona daha iyi davran We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. Send my love to your new lover – Yeni sevgiline sevgilerimi ilet Treat her better – Ona daha iyi davran We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more… – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz… *** I was too strong, you were trembling – Çok güçlüydüm, titriyordun. You couldn’t handle the hot heat rising (rising) – Yükselen sıcak sıcağı kaldıramadın (yükseliyor) Mmm, baby, I’m still rising – Bebeğim, hala yükseliyorum. I was running, you were walking – Ben koşuyordum, sen yürüyordun. You couldn’t keep up, you were falling down (down) – Ayak uyduramadın, düşüyordun (aşağı) Mmm, there’s only one way down – Aşağı inmenin tek bir yolu var. *** I’m giving you up – Sana bırakıyorum I’ve forgiven it all – Hepsini affettim You set me free, oh… – Beni serbest bıraktın, oh… *** Send my love to your new lover – Yeni sevgiline sevgilerimi ilet Treat her better – Ona daha iyi davran We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. Send my love to your new lover – Yeni sevgiline sevgilerimi ilet Treat her better – Ona daha iyi davran We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. *** If you’re ready, if you’re ready – Hazırsan, hazırsan If you’re ready, I am ready – Sen hazırsan, ben hazırım. If you’re ready, if you’re ready – Hazırsan, hazırsan We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. *** No, we ain’t kids no more… – Hayır, artık çocuk değiliz… *** I’m giving you up – Sana bırakıyorum I’ve forgiven it all – Hepsini affettim You set me free… – Beni serbest bıraktın… *** Send my love to your new lover – Yeni sevgiline sevgilerimi ilet Treat her better – Ona daha iyi davran We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. Send my love to your new lover – Yeni sevgiline sevgilerimi ilet Treat her better – Ona daha iyi davran We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. *** If you’re ready, if you’re ready – Hazırsan, hazırsan (Send my love to your new lover) – (Yeni sevgiline sevgilerimi ilet) If you’re ready, are you ready? – Eğer hazırsan, hazır mısınız? (Treat her better) – (Ona daha iyi davran) We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz. *** If you’re ready, if you’re ready – Hazırsan, hazırsan (Send my love to your new lover) – (Yeni sevgiline sevgilerimi ilet) If you’re ready, are you ready? – Eğer hazırsan, hazır mısınız? (Treat her better) – (Ona daha iyi davran) We’ve gotta let go of all of our ghosts – Tüm hayaletlerimizi bırakmalıyız. We both know we ain’t kids no more… – İkimiz de artık çocuk olmadığımızı biliyoruz…