I let it fall, my heart – Düşmesine izin verdim, kalbim And as it fell, you rose to claim it – Ve düştükçe, bunu iddia etmek için yükseldin It was dark, and I was over – Karanlıktı ve ben bitmiştim. Until you kissed my lips and you saved me – Ta ki dudaklarımı öpüp beni kurtarana kadar My hands, they were strong – Ellerim güçlüydü. But my knees were far too weak – Ama dizlerim çok zayıftı. To stand in your arms – Kollarında durmak için Without falling to your feet – Ayağa düşmeden *** But there’s a side to you – Ama senin bir yanın var. That I never knew, never knew – Hiç bilmediğim, hiç bilmediğim All the things you’d say – Söyleyeceğin her şeyi *** They were never true, never true – Asla doğru olmadılar, asla doğru olmadılar And the games you’d play – Ve oynayacağın oyunlar You would always win, always win – Her zaman kazanırdın, her zaman kazanırdın *** But I set fire to the rain – Ama yağmuru ateşe verdim. Watched it pour as I touched your face – Yüzüne dokunduğumda dökülmesini izledim. Well, it burned while I cried – Ben ağlarken yandı. ‘Cause I heard it screamin’ out your name – Çünkü bu screamin’ senin ismini duydum Your name – Adınız *** When I lay with you – Seninle yattığım zaman I could stay there, close my eyes – Orada kalıp gözlerimi kapatabilirim. Feel you here forever – Ben seni hissediyorum You and me together, nothing is better – Sen ve ben birlikte, hiçbir şey daha iyi *** ‘Cause there’s a side to you – Çünkü senin bir yanın var. That I never knew, never knew – Hiç bilmediğim, hiç bilmediğim All the things you’d say – Söyleyeceğin her şeyi They were never true, never true – Asla doğru olmadılar, asla doğru olmadılar And the games you’d play – Ve oynayacağın oyunlar You would always win, always win – Her zaman kazanırdın, her zaman kazanırdın *** But I set fire to the rain – Ama yağmuru ateşe verdim. Watched it pour as I touched your face – Yüzüne dokunduğumda dökülmesini izledim. Well, it burned while I cried – Ben ağlarken yandı. ‘Cause I heard it screamin’ out your name – Çünkü bu screamin’ senin ismini duydum Your name – Adınız *** I set fire to the rain – Yağmuru ateşe verdim And I threw us into the flames – Ve bizi ateşe attım When it fell, somethin’ died – Düştüğünde, bir şey öldü ‘Cause I knew that that was the last time – Çünkü bunun son olduğunu biliyordum. The last time – Son kez *** Sometimes, I wake up by the door – Bazen kapının yanında uyanıyorum. That heart you caught must be waitin’ for you – Yakaladığın o kalp seni bekliyor olmalı. Even now, when we’re already over – Şimdi bile, çoktan bittiğimizde I can’t help myself from lookin’ for you – Seni aramaktan kendimi alamıyorum. *** I set fire to the rain – Yağmuru ateşe verdim Watched it pour as I touched your face – Yüzüne dokunduğumda dökülmesini izledim. Well, it burned while I cried – Ben ağlarken yandı. ‘Cause I heard it screamin’ out your name – Çünkü bu screamin’ senin ismini duydum Your name – Adınız *** I set fire to the rain – Yağmuru ateşe verdim And I threw us into the flames – Ve bizi ateşe attım When it fell, somethin’ died – Düştüğünde, bir şey öldü ‘Cause I knew that that was the last time – Çünkü bunun son olduğunu biliyordum. The last time – Son kez *** Oh – Ey Oh, no – Oh, hayır Let it burn – Bırak yansın *** Oh – Ey Let it burn – Bırak yansın Let it burn – Bırak yansın