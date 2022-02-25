I let it fall, my heart
– Düşmesine izin verdim, kalbim
And as it fell, you rose to claim it
– Ve düştükçe, bunu iddia etmek için yükseldin
It was dark, and I was over
– Karanlıktı ve ben bitmiştim.
Until you kissed my lips and you saved me
– Ta ki dudaklarımı öpüp beni kurtarana kadar
My hands, they were strong
– Ellerim güçlüydü.
But my knees were far too weak
– Ama dizlerim çok zayıftı.
To stand in your arms
– Kollarında durmak için
Without falling to your feet
– Ayağa düşmeden
***
But there’s a side to you
– Ama senin bir yanın var.
That I never knew, never knew
– Hiç bilmediğim, hiç bilmediğim
All the things you’d say
– Söyleyeceğin her şeyi
***
They were never true, never true
– Asla doğru olmadılar, asla doğru olmadılar
And the games you’d play
– Ve oynayacağın oyunlar
You would always win, always win
– Her zaman kazanırdın, her zaman kazanırdın
***
But I set fire to the rain
– Ama yağmuru ateşe verdim.
Watched it pour as I touched your face
– Yüzüne dokunduğumda dökülmesini izledim.
Well, it burned while I cried
– Ben ağlarken yandı.
‘Cause I heard it screamin’ out your name
– Çünkü bu screamin’ senin ismini duydum
Your name
– Adınız
***
When I lay with you
– Seninle yattığım zaman
I could stay there, close my eyes
– Orada kalıp gözlerimi kapatabilirim.
Feel you here forever
– Ben seni hissediyorum
You and me together, nothing is better
– Sen ve ben birlikte, hiçbir şey daha iyi
***
‘Cause there’s a side to you
– Çünkü senin bir yanın var.
That I never knew, never knew
– Hiç bilmediğim, hiç bilmediğim
All the things you’d say
– Söyleyeceğin her şeyi
They were never true, never true
– Asla doğru olmadılar, asla doğru olmadılar
And the games you’d play
– Ve oynayacağın oyunlar
You would always win, always win
– Her zaman kazanırdın, her zaman kazanırdın
***
But I set fire to the rain
– Ama yağmuru ateşe verdim.
Watched it pour as I touched your face
– Yüzüne dokunduğumda dökülmesini izledim.
Well, it burned while I cried
– Ben ağlarken yandı.
‘Cause I heard it screamin’ out your name
– Çünkü bu screamin’ senin ismini duydum
Your name
– Adınız
***
I set fire to the rain
– Yağmuru ateşe verdim
And I threw us into the flames
– Ve bizi ateşe attım
When it fell, somethin’ died
– Düştüğünde, bir şey öldü
‘Cause I knew that that was the last time
– Çünkü bunun son olduğunu biliyordum.
The last time
– Son kez
***
Sometimes, I wake up by the door
– Bazen kapının yanında uyanıyorum.
That heart you caught must be waitin’ for you
– Yakaladığın o kalp seni bekliyor olmalı.
Even now, when we’re already over
– Şimdi bile, çoktan bittiğimizde
I can’t help myself from lookin’ for you
– Seni aramaktan kendimi alamıyorum.
***
I set fire to the rain
– Yağmuru ateşe verdim
Watched it pour as I touched your face
– Yüzüne dokunduğumda dökülmesini izledim.
Well, it burned while I cried
– Ben ağlarken yandı.
‘Cause I heard it screamin’ out your name
– Çünkü bu screamin’ senin ismini duydum
Your name
– Adınız
***
I set fire to the rain
– Yağmuru ateşe verdim
And I threw us into the flames
– Ve bizi ateşe attım
When it fell, somethin’ died
– Düştüğünde, bir şey öldü
‘Cause I knew that that was the last time
– Çünkü bunun son olduğunu biliyordum.
The last time
– Son kez
***
Oh
– Ey
Oh, no
– Oh, hayır
Let it burn
– Bırak yansın
***
Oh
– Ey
Let it burn
– Bırak yansın
Let it burn
– Bırak yansın