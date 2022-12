I heard that you’re settled down. -Duydum ki bir ilişkin varmış That you found a girl and you’r married now. -Bir kız bulmuşsun ve şuan evlisin I heard that your dreams came true. -Duydum ki hayallerin gerçek olmuş Guess she gave you things I didn’t give to you. -Sanırım o sana benim sana veremediğim şeyler vermiş Old friend, why are you so shy? -Eski dost, neden bu kadar utangaçsın? It ain’t like you to hold back or hide from the lie. -Geride durmanı yada yalandan saklanmanı sevmiyorum I hate to turn up out of the blue uninvited, -Davetsiz misafir olmaktan nefret ediyorum But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it. -Ancak uzak duramıyorum, savaşamıyorum I hoped you’d see my face & that you’d be reminded, -Yüzümü gördüğünde sana hatırlatmasını ummuştum That for me, it isn’t over. -Bu benim için, henüz bitmedi *** Nevermind, I’ll find someone like you, -Önemli değil, senin gibi birini bulacağım I wish nothing but the best for you two. -Senin için hayatta en iyisini diliyorum Don’t forget me, I beg, I remember you said: -Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum: “Bazen aşkta süreklilikler vardır, ancak bazen de acılar” -Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir You’d know how the time flies. -Zaman nasıl akıyor bilirsin Only yesterday was the time of our lives. -Hayatımızdaki zamanlarımız yalnız dündü We were born and raised in a summery haze. -Bir yaz bulanıklığında doğduk ve büyüdük Bound by the surprise of our glory days. Şanlı günlerimizin sürpriziyle bağlıydık. *** I hate to turn up out of the blue uninvited, -Davetsiz misafir olmaktan nefret ediyorum But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it. -Ancak uzak duramıyorum, savaşamıyorum I hoped you’d see my face & that you’d be reminded, -Yüzümü göreceğimi ummuştum ve beni hatırlayacağınız That for me, it isn’t over. -O benim için, henüz bitmedi Nevermind, I’ll find someone like you, -Önemli değil, senin gibi birini bulacağım I wish nothing but the best for you two. -Senin için hayatta en iyisini diliyorum Don’t forget me, I beg, I remember you said: -Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum: *** Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead -Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir *** Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah -Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir Nothing compares, no worries or cares. -Hiçbir şeyi yerine koyamam, üzülme veya takma Regret’s and mistakes they’re memories made. -Pişmanlıklar ve hatalar oluşturmuş olduğumuz hatıralar Who would have known how bittersweet this would taste? -Bunun ne kadar acı bir tatlı olduğunu kim bilebilirdi ki? Nevermind, I’ll find someone like you, -Önemli değil, senin gibi birini bulacağım I wish nothing but the best for you two. -Senin için hayatta en iyisini diliyorum Don’t forget me, I beg, I remember you said: -Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum: *** Nevermind, I’ll find someone like you, -Önemli değil, senin gibi birini bulacağım I wish nothing but the best for you two. -Senin için hayata en iyisini diliyorum *** Don’t forget me, I beg, I remember you said: Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum: *** Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir *** Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir