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7/24 Dinle Nisan Yağmuru

Nisan Yağmuru Şarkı Sözleri

Adele Nisan Yağmuru şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adele Nisan Yağmuru şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nisan Yağmuru sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Adele

Adele

Nisan Yağmuru

  • Someone Like You (Remix)

  • Boşver Diyorlar

  • Ah Annem

  • Bu Günler Yaşanacak

  • Yağmur Yağan Günlerde

  • Bu Nasıl Dünya

  • İki Gözüm

  • Dert Çekmeyen

  • Seviyor musun Sevmiyor musun

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