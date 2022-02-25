I heard that you’re settled down.
-Duydum ki bir ilişkin varmış
That you found a girl and you’r married now.
-Bir kız bulmuşsun ve şuan evlisin
I heard that your dreams came true.
-Duydum ki hayallerin gerçek olmuş
Guess she gave you things I didn’t give to you.
-Sanırım o sana benim sana veremediğim şeyler vermiş
Old friend, why are you so shy?
-Eski dost, neden bu kadar utangaçsın?
It ain’t like you to hold back or hide from the lie.
-Geride durmanı yada yalandan saklanmanı sevmiyorum
I hate to turn up out of the blue uninvited,
-Davetsiz misafir olmaktan nefret ediyorum
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
-Ancak uzak duramıyorum, savaşamıyorum
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded,
-Yüzümü gördüğünde sana hatırlatmasını ummuştum
That for me, it isn’t over.
-Bu benim için, henüz bitmedi
***
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayatta en iyisini diliyorum
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
“Bazen aşkta süreklilikler vardır, ancak bazen de acılar”
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
You’d know how the time flies.
-Zaman nasıl akıyor bilirsin
Only yesterday was the time of our lives.
-Hayatımızdaki zamanlarımız yalnız dündü
We were born and raised in a summery haze.
-Bir yaz bulanıklığında doğduk ve büyüdük
Bound by the surprise of our glory days.
Şanlı günlerimizin sürpriziyle bağlıydık.
***
I hate to turn up out of the blue uninvited,
-Davetsiz misafir olmaktan nefret ediyorum
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
-Ancak uzak duramıyorum, savaşamıyorum
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded,
-Yüzümü göreceğimi ummuştum ve beni hatırlayacağınız
That for me, it isn’t over.
-O benim için, henüz bitmedi
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayatta en iyisini diliyorum
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
Nothing compares, no worries or cares.
-Hiçbir şeyi yerine koyamam, üzülme veya takma
Regret’s and mistakes they’re memories made.
-Pişmanlıklar ve hatalar oluşturmuş olduğumuz hatıralar
Who would have known how bittersweet this would taste?
-Bunun ne kadar acı bir tatlı olduğunu kim bilebilirdi ki?
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayatta en iyisini diliyorum
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
***
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayata en iyisini diliyorum
***
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead
Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
Hayat gördüğün gibi güzel olsaydı,
Dünyada dert denen bir şey olmazdı,
Sevenler sevilip mutlu olsaydı,
Meyhaneler böyle dolup olmazdı.
***
Boşver diyorlar, hoşgör diyorlar,
Dünya böyle gelmiş gider diyorlar.
***
Seni sevdiğim gibi sende sevseydin,
Beni böyle yakan hasret olmazdı,
Vefasızlığına çare olsaydı,
Şimdi gözlerimde yaşlar dolmazdı,
Hayırsızlığına çare olsaydı,
Şimdi gözlerime yaşlar dolmazdı.
***
Boşver diyorlar, hoşgör diyorlar,
Dünya böyle gelmiş gider diyorlar...