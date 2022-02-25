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7/24 Dinle Adele

Someone Like You Şarkı Sözleri

Adele Someone Like You şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Adele Someone Like You şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Someone Like You sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Adele

Adele

Someone Like You

  • Someone Like You
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