I heard that you’re settled down.
-Duydum ki bir ilişkin varmış
That you found a girl and you’r married now.
-Bir kız bulmuşsun ve şuan evlisin
I heard that your dreams came true.
-Duydum ki hayallerin gerçek olmuş
Guess she gave you things I didn’t give to you.
-Sanırım o sana benim sana veremediğim şeyler vermiş
Old friend, why are you so shy?
-Eski dost, neden bu kadar utangaçsın?
It ain’t like you to hold back or hide from the lie.
-Geride durmanı yada yalandan saklanmanı sevmiyorum
I hate to turn up out of the blue uninvited,
-Davetsiz misafir olmaktan nefret ediyorum
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
-Ancak uzak duramıyorum, savaşamıyorum
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded,
-Yüzümü gördüğünde sana hatırlatmasını ummuştum
That for me, it isn’t over.
-Bu benim için, henüz bitmedi
***
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayatta en iyisini diliyorum
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
“Bazen aşkta süreklilikler vardır, ancak bazen de acılar”
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
You’d know how the time flies.
-Zaman nasıl akıyor bilirsin
Only yesterday was the time of our lives.
-Hayatımızdaki zamanlarımız yalnız dündü
We were born and raised in a summery haze.
-Bir yaz bulanıklığında doğduk ve büyüdük
Bound by the surprise of our glory days.
-Şanlı günlerimizin sürpriziyle bağlıydık.
***
I hate to turn up out of the blue uninvited,
-Davetsiz misafir olmaktan nefret ediyorum
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
-Ancak uzak duramıyorum, savaşamıyorum
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded,
-Yüzümü göreceğimi ummuştum ve beni hatırlayacağınız
That for me, it isn’t over.
-O benim için, henüz bitmedi
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayatta en iyisini diliyorum
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
Nothing compares, no worries or cares.
-Hiçbir şeyi yerine koyamam, üzülme veya takma
Regret’s and mistakes they’re memories made.
-Pişmanlıklar ve hatalar oluşturmuş olduğumuz hatıralar
Who would have known how bittersweet this would taste?
-Bunun ne kadar acı bir tatlı olduğunu kim bilebilirdi ki?
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayatta en iyisini diliyorum
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
***
Nevermind, I’ll find someone like you,
-Önemli değil, senin gibi birini bulacağım
I wish nothing but the best for you two.
-Senin için hayata en iyisini diliyorum
***
Don’t forget me, I beg, I remember you said:
-Beni unutma, yalvarırım, şunu söylediğini hatırlıyorum:
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir
***
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
-Evet bazen aşk devam eder, ancak bazen de acı verir