×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Üye Ol
Üye Girişi
Çıkış
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Adem Kemaneci
Adem Kemaneci
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
Daha Fazla
En Çok Dinlenen Adem Kemaneci Şarkıları
Parça
Şarkıcı
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Enbiyâ suresi 83-93
(83. ila 93. ayetler)
Adem Kemaneci
12:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
02
Tegâbün suresi 11-18
(11. ila 18. ayetler)
Adem Kemaneci
08:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
03
Tâhâ suresi 105-115
(105. ila 115. ayetler)
Adem Kemaneci
08:12
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
04
Mü'min 61-66
(61. ila 66. ayetler)
Adem Kemaneci
07:59
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
05
Mü'min 53-65
(53. ila 65. ayetler)
Adem Kemaneci
13:05
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
...
KAPAT
**
Tüm Şarkılar
Takip Et
Copyright © 2020
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Oynatıcı Hızı
1x
Paylaş
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1x
Oynatıcı Hızı
1x
1
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git