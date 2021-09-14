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7/24 Dinle Adıyaman Türküleri

Adıyaman Türküleri

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01

İki Kız Gider

Adıyaman Türküleri 02:52
02

Telli Turna

Adıyaman Türküleri 04:48
03

Kara Dağın Boz Yılanı

Adıyaman Türküleri 06:13
04

Kaleden Kaleye

Adıyaman Türküleri 03:32
05

Ay Doğar Aşar

Adıyaman Türküleri 03:55

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