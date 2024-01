Adnan Şenses

Bizim mahalle aşağıki mahalle, Sizin mahalle yukariki mahalle, Bizim mahalle goygoycu mahalle, Sizin mahalle yapıştır mahalle, Hadi gidelim karakola, merkeze, Canım istiyor her gece her gece Usta priva naşti kovala, Okatukalama naşti priva. Tavşanı kovaladım tepeden, Akşama içeceğin şişeden Civciv çıkacak kuş çıkacak Dur bakalım bu akşam neler olacak Annem beni bakkala yolladı, Bakkal bana elini salladı, Usta priva naşti kovala, Okatukalama naşti priva. Hadi gidelim karakola, merkeze, Canım istiyor her gece her gece Usta priva naşti kovala, Okatukalama naşti priva.