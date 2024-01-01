Bizim Mahalle Şarkı Sözleri
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Adnan Şenses
Bizim Mahalle
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Bizim mahalle aşağıki mahalle,
Sizin mahalle yukariki mahalle,
Bizim mahalle goygoycu mahalle,
Sizin mahalle yapıştır mahalle,
Hadi gidelim karakola, merkeze,
Canım istiyor her gece her gece
Usta priva naşti kovala,
Okatukalama naşti priva.
Tavşanı kovaladım tepeden,
Akşama içeceğin şişeden
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Dur bakalım bu akşam neler olacak
Annem beni bakkala yolladı,
Bakkal bana elini salladı,
Usta priva naşti kovala,
Okatukalama naşti priva.
Hadi gidelim karakola, merkeze,
Canım istiyor her gece her gece
Usta priva naşti kovala,
Okatukalama naşti priva.