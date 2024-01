Adnan Şenses

Çalpara Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek Aman pişirecek Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek Gaci eve gelince gaydası tulumbası şişecek Gacim gelip görürse kaynası tulumbası şişecek Çal para mari kızı çal para Paralara sipaniyi naşlasana Limoncu derler adıma Çal para roma kızı çal para Paralara sipaniyi kuşansana Oynamaya geldim oynamaya Düğün dernek göbek atmaya Limoncu derler adıma Kimsede gelemez yanıma Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Çok sallama göbeğini Düşürürsün bebeğini Gel limoncu amcana Versin senin dileğini Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon Ayılana gazoz bayılana limon Ayılana gazoz da bayılana limon

Unutamazsın Unuturum diye yorma kendini Her sevenle beni bir tutamazsın Bu kadar yürekten sevmişken seni Öyle kolay değil unutamazsın unutamazsın Yıllar sonra bir gün beni ararsan Kulakların değil kalbin çınlasın Yıllar sonra bir gün beni ararsan Kulakların değil kalbin çınlasın Ardından bakıp da öylece kalan Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın Gözlerimde donmuş iki damlasın Ardından bakıp da öylece kalan Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın Gözlerimde donmuş iki damlasın Ahımın rüzgarı üşütür seni Benden başkasına ısınamazsın Yorgun şarkılarla anarsın beni Öyle kolay değil unutamazsın unutamazsın Yıllar sonra bir gün beni ararsan Kulakların değil kalbin çınlasın Yıllar sonra bir gün beni ararsan Kulakların değil kalbin çınlasın Ardından bakıp da öylece kalan Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın Gözlerimde donmuş iki damlasın Ardından bakıp da öylece kalan Gözlerimde donmuş iki damlasın iki damlasın Gözlerimde donmuş iki damlasın

İlk Defa Ağladım Ellerin elimde hayal kurupta Masamda resmine seni sorupta Sevginle aşkınla gözüm dolupta İlk defa ağladım haberin olsun Sevginle aşkınla gözüm dolupta İlk defa ağladım haberin olsun İlk defa ağladım haberin olsun Yürekten özleyip hasret çekince Sensizlik acısı cana yetince Umudum tükenip gücüm bitince İlk defa ağladım haberin olsun Umudum tükenip gücüm bitince İlk defa ağladım haberin olsun İlk defa ağladım haberin olsun O geçen günleri bir bir anıpta Mutluluk hazına sensiz varınca Sonrada acıyla içim yanınca İlk defa ağladım haberin olsun Sonunda acıyla içim yanıpta İlk defa ağladım haberin olsun İlk defa ağladım haberin olsun Yürekten özleyip hasret çekince Sensizlik acısı cana yetince Umudum tükenip gücüm bitince İlk defa ağladım haberin olsun Umudum tükenip gücüm bitince İlk defa ağladım haberin olsun İlk defa ağladım haberin olsun İlk defa ağladım haberin olsun

Güzel Gözlerine Güzel gözlerine bakmaya doyamam Güzel sevgili bil ki sensiz olamam Güzel gözlerine bakmaya doyamam Güzel sevgili bil ki sensiz olamam Benim olmasan bu diyarda duramam Gidip de seni ben ellerden soramam Bu sonsuz hasretine, gel dayanamam Benim olmazsan bu diyarda duramam Gidip de seni ben ellerden soramam Bu sonsuz hasretine, gel dayanamam Bu gönlüm yeşil gözlerinin renginde Güzel endamın söylenir el dilinde Bu gönlüm yeşil gözlerinin renginde Güzel endamın söylenir el dilinde Öyle bir cansın ki eşin yok, dengin de Sevip de kıskanmamak kimin elinde? Tapınmak için mabedimsin indimde Öyle bir cansın ki eşin yok, dengin de Sevip de kıskanmamak kimin elinde? Tapınmak için mabedimsin indimde

Herşeyi Yak Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Allah'ım Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum Beni yor hasretinle sevginle yor Sevgisizlik ayrılıktan daha zor Dilediğin kadar acıt canımı Yokluğun da varlığın da yetmiyor Yokluğun da varlığın da yetmiyor Allah'ım Allah'ım Ateşlere yürüyorum Allah'ım acı ile aşk ile büyüyorum Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Seni içime çektim bir nefeste Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste Yanacağız ikimiz de ateşte Bir kıvılcım yeter hazırım bak Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak İster öp okşa istersen öldür Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk

Hesabım Var Gülüm seni koparmışlar Hoyrat ele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar Hesabım var Gülüm seni koparmışlar Hoyrat ele fırlatmışlar Adına türkü yakmışlar Hesabım var Gece çöker halim yaman Resmin göz yaşımda duman Günler gelir geçer zaman Hesabım var Gülüm dünya yine güzel Hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer Hesabım var Gülüm dünyam yine güzel Hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer Hesabım var hesabım var Uğraş biter gün savuşur Sanma duvarlar konuşur Sevenler elbet kavuşur Hesabım var Uğraş biter gün savuşur Sanma duvarlar konuşur Sevenler elbet kavuşur Hesabım var Gece çöker halim yaman Resmin göz yaşımda duman Günler gelir geçer zaman Hesabım var Gülüm dünya yine güzel Hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer Hesabım var Gülüm dünyam yine güzel Hayat yaşamaya değer Ölmez sağ kalırsam eğer Hesabım var hesabım var Hesabım var hesabım var

Senin İçindi Zannetme kahrolup yandığım boşa Çektiğim acılar senin içindi Zannetme kahrolup yandığım boşa Çektiğim acılar senin içindi Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa Ettiğim isyanlar senin içindi Sevgi dolu kalbim döndü bir taşa Ettiğim isyanlar senin içindi Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi En güzel duygular senin içindi Bir ömür adadım senin sevgine Uğrunda ölsem de az gelir yine Bir ömür adadım senin sevgine Uğrunda ölsem de az gelir yine Sevda üzerine aşk üzerine Yazdığım şarkılar senin içindi Sevda üzerine aşk üzerine Yazdığım şarkılar senin içindi Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Bir gün merak edip sormadın bile Demedin çektiğin bu dertler niye Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi Oysa hep tanrıya kavuştur diye Ettiğim dualar senin içindi En güzel duygular senin içindi En güzel şarkılar senin içindi

Yorgunum Baharı beklerken ömrüm kış oldu Gözümde her zaman biraz yaş oldu Baharı beklerken ömrüm kış oldu Gözümde her zaman biraz yaş oldu En güzel duygular bana düş oldu Yorgunum dostlarım, yorgunum artık of Vefasız yıllara dargınım artık Yorgunum dostlarım, yorgunum artık Vefasız yıllara dargınım artık Tutmadı ellerim sıcak elleri Duymadım aşk denen tatlı sözleri Taşıdım gönlümde acı izleri Yorgunum dostlarım, yoruldum artık Vefasız yıllara dargınım artık Yorgunum dostlarım, yoruldum artık Vefasız yıllara dargınım artık İçimde ateşler söndü, kül oldu Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu İçimde ateşler söndü, kül oldu Aşk bahçem kurudu, sanki çöl oldu Yar bildim, o bile bana el oldu Yorgunum dostlarım, yorgunum artık Vefasız yıllara dargınım artık Yorgunum dostlarım, yorgunum artık Vefasız yıllara dargınım artık Tutmadı ellerim sıcak elleri Duymadım aşk denen tatlı sözleri Taşıdım ömrümce acı izleri Yorgunum dostlarım, yoruldum artık Vefasız yıllara dargınım artık Yorgunum, yorgunum dostlarım (Yorgunum dostlarım, yoruldum artık) Yorgunum artık, vefasız yıllara dargınım, dargınım artık (Vefasız yıllara dargınım artık) Yorgunum dostlarım, yoruldum artık (Yorgunum dostlarım, yoruldum artık) Vefasız yıllara dargınım, dargınım, dargınım artık (Vefasız yıllara dargınım artık) Dargınım artık Yorgunum dostlarım, yoruldum artık Vefasız yıllara dargınım artık

Öpücük Sana aşık olmasaydım Bir gün bile durmazdım ben Sana aşık olmasaydım Bir gün bile durmazdım ben Beni çok seviyor diye Boş hâyâller kurmazdım ben Beni çok seviyor diye Boş hâyâller kurmazdım ben Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı Neden yanında ben yokum Ne kusurum var ki söyle Neden yanında ben yokum Ne kusurum var ki söyle Ne öldürdün ne güldürdün Bu ne biçim aşktır söyle Ne öldürdün ne güldürdün Bu ne biçim aşktır söyle Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı Ey siyah gözlü kadın Ben sana hayran oldum olalı Dâima ağlar gezerim Hiç güler oldum mu ben ah amman aman Bahtım evladın olsa istemem gelmez bana Ey deli divane kadın Haddini bildin mi sen amman aman Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı Her gece bir âlemde geziyorsun dünyayı Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı Ara sıra bir öpücük o da bana sus payı