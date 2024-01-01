Adnan Şenses

Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Ah aydan da, semadan da güzelsin Aydan da, semadan da güzelsin Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman