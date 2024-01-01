Çamlıca Mehtabı Şarkı Sözleri
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Adnan Şenses
Çamlıca Mehtabı
Tüm Şarkıları
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Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Bir yaz gecesi çamlıca mehtabı'na geldik
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Ah aydan da, semadan da güzelsin
Aydan da, semadan da güzelsin
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman
Billahi sen iki mehtaba bedelsin aman aman