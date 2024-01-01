Adnan Şenses

İç güveyi aldım seni Mala mülke boğdum seni İç güveyi aldım seni Mala mülke boğdum seni Yedirdim içirdim baktım seni damat damat Kızımı da unuttun damat soyumu da kuruttun damat Abezan damat bukalili damat Eriyesin kuruyasın damat Abezan damat piyançolu damat Eriyesin kuruyasın damat Dökülesin yerlere damat Leban yetmez pizine çalış biraz kerizine Leban yetmez pizine çalış biraz kerizine Gacin baralıtma parizine damat damat Kızımı da unuttun damat soyumu da kuruttun damat Abezan damat bukalili damat Eriyesin kuruyasın damat Abezan damat piyançolu damat Eriyesin kuruyasın damat Dökülesin yerlere damat Abezan damat bukalili damat Eriyesin kuruyasın damat Abezan damat piyançolu damat Eriyesin kuruyasın damat Dökülesin yerlere damat

Kavun girdi beynime Kavun çekti nefsime Altı üstü bal kavunu Önlü de arkalı şah kavunu Koklaya koklaya seç kavunu Tıklaya tıklaya yar kavunu Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl azıyor Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl çalıyor Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun, kavun Kavun düştü elime Kavun değdi dilime Doyan var mı tadına? Roman yazdık adına Yaslaya yaslaya yas tuttuk Patlaya patlaya hal olduk Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl çalıyor Çıkarın sazları kavun geliyor Bak şu klarnet nasıl azıyor Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun, kavun Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Sok sok, çıkar klarnetin kamışını Uçlan evladım o güzel sarışını Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun (kavun) Ah kavun, kavun...