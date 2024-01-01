Sen İstemesende Şarkı Sözleri
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Adnan Şenses
Sen İstemesende
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İç güveyi aldım seni
Mala mülke boğdum seni
İç güveyi aldım seni
Mala mülke boğdum seni
Yedirdim içirdim baktım seni damat damat
Kızımı da unuttun damat soyumu da kuruttun damat
Abezan damat bukalili damat
Eriyesin kuruyasın damat
Abezan damat piyançolu damat
Eriyesin kuruyasın damat
Dökülesin yerlere damat
Leban yetmez pizine çalış biraz kerizine
Leban yetmez pizine çalış biraz kerizine
Gacin baralıtma parizine damat damat
Kızımı da unuttun damat soyumu da kuruttun damat
Abezan damat bukalili damat
Eriyesin kuruyasın damat
Abezan damat piyançolu damat
Eriyesin kuruyasın damat
Dökülesin yerlere damat
Abezan damat bukalili damat
Eriyesin kuruyasın damat
Abezan damat piyançolu damat
Eriyesin kuruyasın damat
Dökülesin yerlere damat
-
Kavun girdi beynime
Kavun çekti nefsime
Altı üstü bal kavunu
Önlü de arkalı şah kavunu
Koklaya koklaya seç kavunu
Tıklaya tıklaya yar kavunu
Çıkarın sazları kavun geliyor
Bak şu klarnet nasıl azıyor
Çıkarın sazları kavun geliyor
Bak şu klarnet nasıl çalıyor
Sok sok, çıkar klarnetin kamışını
Uçlan evladım o güzel sarışını
Sok sok, çıkar klarnetin kamışını
Uçlan evladım o güzel sarışını
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun, kavun
Kavun düştü elime
Kavun değdi dilime
Doyan var mı tadına?
Roman yazdık adına
Yaslaya yaslaya yas tuttuk
Patlaya patlaya hal olduk
Çıkarın sazları kavun geliyor
Bak şu klarnet nasıl çalıyor
Çıkarın sazları kavun geliyor
Bak şu klarnet nasıl azıyor
Sok sok, çıkar klarnetin kamışını
Uçlan evladım o güzel sarışını
Sok sok, çıkar klarnetin kamışını
Uçlan evladım o güzel sarışını
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun, kavun
Sok sok, çıkar klarnetin kamışını
Uçlan evladım o güzel sarışını
Sok sok, çıkar klarnetin kamışını
Uçlan evladım o güzel sarışını
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun (kavun)
Ah kavun, kavun...