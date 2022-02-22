×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Adnan Şenses

Adnan Şenses

Duygu Durumuna Göre Arabesk Müzikler

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Doldur Meyhaneci

02

Limoncu

03

Neden Saçların Beyazlaşmış Arkadaş

04

Sen Dünyalar Güzeli

05

Senmiydin

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Sen İstemesen de Adnan Şenses

Gözümün Bebeği Adnan Şenses

Çok Üzgünsün Arkadaş Adnan Şenses

Çalma Listeleri

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı