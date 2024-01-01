Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Adnan Şenses
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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İçelim arkadaş
Benim derdim çok
İçelim arkadaş
Derdime çare yok
İçelim arkadaş
Bugün keyfim yok
İçelim arkadaş of
Tadım tuzum yok
Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben
Şifalar olsun
Dostlar aci söyler Düşmanlar sevine dursun
Bir büyük devirdim ben
Şifalar olsun Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim iste
İçelim arkadaş sarhoşum iste
Doldur be meyhaneci
Bos kalmasin kadehim
Doldur be meyhaneci
Hic bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci
Cabuk doldur icegim
Doldur iceyim
Doldur be meyhaneci
Yaniyor icim icim
Doldur be meyhaneci
Hic bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci
Körkütük sarhosum o bicim
Doldurgitsin
Icelim arkadas
Hic umudum yok
Icelim arkadas
Bugün havam yok
Icelim arkadas
Benim gözüm tok
Icelim arkadas of
Muhabbetim yok
Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun
Bir büyük ictim ben
Sifalar olsun
Dostlar aci söyler Düsmanlar sevine dursun
Bir büyük devirdim ben
Sifalar olsun
Mezem biraz peynir birazda zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim işte
İçelim arkadaşlar sarhoşum işte
Doldur be meyhaneci boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim
Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin
Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim
Doldur be meyhaneci dönüyor başım ne biçim
Doldur be meyhaneci körkütük sarhoşum o biçim
Doldur doldur doldur doldur doldur gitsin
İçelim arkadaş benim derdim çok
İçelim arkadaş derdime çare yok
İçelim arkadaş bugün havam yok
İçelim arkadaş tadım, tadım tuzum yok
Doldur be meyhaneci yanıyor içim içim
Doldur be meyhaneci hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci çabuk doldur içeyim
Doldur doldur doldur doldur doldur içeyim
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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