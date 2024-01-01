Adnan Şenses

-
Ne aşktan anlarsın ne de sevgiden
Duygular göç etmiş sanki kalbinden
Çok şükür kurtuldum senin elinden
Senin gibi sevgili düşman başına
İstemem artık senin sevgini
Sevdiğime pişman ettin sen beni
Al da başına çal güzelliğini
Senin gibi sevgili düşman başına
Ne sevdiğin belli ne de sevmediğin
Ne güldüğün belli ne de gülmediğin
Mutluluk yerine hep çile verdin
Senin gibi sevgili düşman başına
-
Sancı dolu gecelerde bulmuştum seni
Sımsıcak ellerin eritti beni
Annemin öyküleri gibi masum ve sessiz
Kaybettim seni bir gece vakti
Masallarda romanlarda aradım bulamadım
***
Kaybettim seni bir gece vakti
Bilemezdim şarkıların yakınlığını
Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi
Yaşamazdım kaldırımları yorulana dek
Kaybettim seni bir gece vakti
Göremezdim karıncayı bir şahin gibi
Kaybettim seni bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Bilemezdim şarkıların yakınlığını
Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi
Yaşamazdım o soğuk o sessiz o çaresiz kaldırımları
Kaybettim seni bir gece vakti
Göremezdim bir boceği bulamazdım yolumu uçamazdım dağlarda bir şahin gibi
***
Kaybettim seni bir gece vakti
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
***
Deli deli yağdı yağmur
Gökten kayboldu yıldızlar
Fırtınalar çaldı seni
Bir gece vakti
-
Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil
Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen
Onu çok sevmek isterdim delice sevmek
Peşinden koşup koşup sonunda almak
Ben sevmek sevmek isterdim
Nerden bilirdim
Sevenler ağlarmış
Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil
Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen
Onu çok sevdim sonunda delice sevdim
Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim
Ben sevmek sevmek isterdim
Nerden bilirdim
Sevenler ağlarmış
-
Yine resmin duvarda
Geceler yine sensiz
Gönlüme üç kurşun sevdalı
Saatler yine sessiz
***
Eski bir şarkı bu
Tarihin kaleminde
Ne güzel aşk yaşamıştık
Akdeniz'de, Ege'de
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
***
Yine resmin duvarda
Geceler yine sensiz
Gönlüme üç kurşun sevdalı
Saatler yine sessiz
***
Eski bir şarkı bu
Tarihin kaleminde
Ne güzel aşk yaşamıştık
Akdeniz'de, Ege'de
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
***
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni unutamıyorum
Ah, ner'desin ner'desin?
Seni...
-
Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı
Nasıl gizlersin yüreğini
gözlerin seni seni ele verir
Utanır sevişemezsin
***
Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı
Nasıl gizlersin yüreğini
Ellerin seni seni ele verir utanır sevişemezsin
Deli gönlüm aşık oldu al kendini durma git
***
Sonbahar biter kış yine gelir
Beni kendime bırak öyle git
Sonbahar biter kış yine gelir
Beni kendime bırak öyle git
***
Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı
Nasıl gizlersin yüreğini
Gözlerin seni seni ele verir
Utanır sevişemezsin
***
Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı
Nasıl gizlersin yüreğini
Ellerin seni seni ele verir utanır sevişemezsin
Deli gönlüm aşık oldu al kendini durma git
***
Sonbahar biter kış yine gelir
Beni kendime bırak öyle git
Sonbahar biter kış yine gelir
Beni kendime bırak öyle git
-
Köprüden geçemedim
Az doldur içemedim
Az doldur içemedim
Sen benden vazgeçtiysen
Ben senden geçemedim
Senden vazgeçemedim
***
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
Ay doğar mavi mavi
Rüyamda gördüm seni yar
***
Dağlarda meşelerde
Gülyağım şişelerde
Gülyağım şişelerde
Yarimi eller aldı
Ben galdım köşelerde
Bеn galdım köşelerde
-
Al beni, al beni
Götür buradan uzaklara
Al beni, al beni
Uçur yukarılara
***
Biliyorum, sen de farkındasın
Çok zor
Gözlerin yalan söylemiyor
***
Biliyorum, sen de farkındasın
Çok zor
Gözlerin yalan söylemiyor
***
Al beni, al beni
Götür buradan uzaklara
Al beni, al beni
Uçur yukarılara
***
Biliyorum, sen de farkındasın
Çok zor
Gözlerin yalan soylemiyor
***
Biliyorum, sen de farkındasın
Çok zor
Gözlerin yalan soylemiyor
***
Biliyorum, sen de farkındasın
Çok zor
Gözlerin yalan soylemiyor
***
Biliyorum, sen de farkındasın
Çok zor
Gözlerin yalan soylemiyor
***
Al beni, al beni
Al beni, al beni
Al beni, al beni
Al beni, al beni
-
Öpmek isterdim ellerini
Gözlerini canım, göz bebeğini
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Öpmek isterdim ellerini
Gözlerini canım, göz bebeğini
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Ne kadar uzaksın öyle
Yollar bitmiyor
Günler bitti, yıllar bitti
Gece, gündüz, ömür bitti seninle
***
Öpmek isterdim ellerini
Gözlerini canım, göz bebeğini
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Ne kadar uzaksın öyle
Yollar bitmiyor
Günler bitti, yıllar bitti
Gece, gündüz, ömür bitti seninle
***
Öpmek isterdim ellerini
Gözlerini canım, göz bebeğini
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
***
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
Öpmek isterdim ellerini
***
Gözlerini canım, göz bebeğini
Bakışların dargın, bakışların durgun
Bilmek isterdim sebebini
-
Arttı harçlar okumak zor
Okusanda bitirmek zor
Bitirirsen iş bulmak zor
İş bulsanda yaşamak zor
Ey bakanlar boş bakanlar
Son verin artık bu eğitim sistemine
***
Sonunda geldik oyuna
Sonunda geldik oyuna
***
Sandıklara koştururuz
Oy vermek için sizlere
Kimimiz işçi kimimiz köylü
Umutlarımız düştü yere
O enflasyon düşmek bilmez
Yazık oluyor artık bu güzelim ülkeye
***
Sonunda geldik oyuna
Sonunda geldik oyuna
***
Gazeteler yazıyor
Kayıpları kazaları
Kaç bin tane can alacak
Bu trafik canavarı
O santraller bu yangınlar
Kirletiyor dünyamızı boşu boşuna
***
Sonunda geldik oyuna
Sonunda geldik oyuna
***
Sabah okula akşam eve
Yıllar geçiyor sen ne dersen de
Hoca bana takmış yine
Dersten kaldım bu senede
Yaşlı dedem bana soruyor
Oğlum bunca yıl ne okudun
Ne yaptın diye
***
Sonunda geldik oyuna
Sonunda geldik oyuna
-
Derdime buldum bir çare
Boş ver sen, gerisi hikâye
Derdime buldum bir çare
Boş ver sen, gerisi hikâye
***
Gül biraz, öleyim Allah aşkına
Gel, gel, gel yanı başıma
Gül biraz, öleyim Allah aşkına
Gel, gel, gel yanı başıma
***
Aylardır hep peşindeyim
Cilvelim, canım güzelim
Aylardır hep peşindeyim
Cilvelim, canım güzelim
***
Gül biraz, öleyim Allah aşkına
Gel, gel, gel yanı başıma
Gül biraz, öleyim Allah aşkına
Gel, gel, gel yanı başıma
***
Bir varmış bir yokmuş, gerisi boşmuş
Gözlerim gözlerini arar dururmuş
Ne yaparsan yap kısmetim sensin
Samanlığın seyrinde olanlar olmuş
***
Bir varmış bir yokmuş, gerisi boşmuş
Gözlerim gözlerini arar dururmuş
Ne yaparsan yap kısmetim sensin
Samanlığın seyrinde olanlar olmuş
-
Allı turnam ne gezersin havada
Allı turnam ne gezersin havada
Kanadım kırıldı kaldım burada
***
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Eğer bizi sual eden olursa
Eğer bizi sual eden olursa
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
***
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Baharı hissedemediğim
Kaygımı saramadığım dünyam
Yorgun gözleri süzüp
Elime taş alıp vurduğum sokaklar
Elveda
***
Yamaçlarında yüzdüğüm Seyhan'ım
Kavgasında büyüdüğüm mahallem
Elveda
***
Okey taşlarının
Tavla zarlarının
Müzik fonu oluşturduğu
Her bir insan
Gözlerimi yaşartan şerefsiz
Ve dudaklarında dans ettiğim sevgilim
Elveda
***
Büstünü parçalayıp insanlığın
Samimi gülüşleri savuran dudak
Ve yol geçen hanına dönüşen
Bu sanat bu edebiyat
Elveda
***
Güneş güneş yakalanacaksa eğer
Sana söz veriyorum
Kopartıp her bir ışının
Her bir rengini sunacağım sana
Ve şuna inan ki sevgilim şuna inan
Diyeceğim merhaba
***
Allı turnam bizim ele varırsan
Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle
***
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
***
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
-
Şuraya denizi çiziyorsun ya
Suları mavilere boyuyorsun ya
Balıkları, martıları koyuyorsun üstüne
Sabahın serinliğini çiziyorsun ya
***
Balıkları, martıları koyuyorsun üstüne
Sabahın serinliğini çiziyorsun ya
***
Balıkçıları çiz, balıkçıları
Geceyi de çiz, doğacak günü de
Yoksuluğu çiz, çaresini de
Geleceği de çiz, geleceği de
***
Yoksuluğu çiz, çaresini de
Geleceği de çiz, geleceği de
***
Şuraya denizi çiziyorsun ya
Suları mavilere boyuyorsun ya
Balıkları, martıları koyuyorsun üstüne
Sabahın serinliğini çiziyorsun ya
***
Balıkları, martıları koyuyorsun üstüne
Sabahın serinliğini çiziyorsun ya
***
Balıkçıları çiz, balıkçıları
Geceyi de çiz, doğacak günü de
Yoksuluğu çiz, çaresini de
Geleceği de çiz, geleceği de
***
Yoksuluğu çiz, çaresini de
Geleceği de çiz, geleceği de